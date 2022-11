Spiel's noch einmal, Esbjörn Svensson

Plus Der schwedische Pianist und Kopf des legendären Jazz-Trios e.s.t. ertrank 2008 bei einem Tauchunfall. Jetzt ist ein Album mit erstmals veröffentlichten Soloaufnahmen erschienen. Seine Witwe Eva Svensson erzählt, wie es dazu kam.

14 Jahre. Eine verdammt lange Zeit. Sollte eigentlich genügend Gras über die Sache gewachsen sein. Aber irgendwas fühlt sich da noch unfertig an, ungesagt, ungeklärt – gleich einem Buch mit offenem Ende. Die Geschichte dieses schwedischen Pianisten, der sich zu Beginn des Millenniums anschickte, mit seinem Trio sämtliche Stilgrenzen aufzulösen, scheint auch 2022 immer noch auf einen Schlusspunkt zu warten. Zu viele Fragezeichen stehen nach wie vor im Raum, hinter dem plötzlichen Unfalltod eines Hoffnungsträgers für ein ganzes Genre. Was wäre wohl noch alles möglich gewesen, wenn …?