Literatur

Schräge Heinz-Strunk-Show: Die Premiere der Lesereise in Augsburg

Die weiße Tolle, modisches Hemd: Heinz Strunk am Donnerstagabend in der Kantine in Augsburg.

Plus „Ein Sommer in Niendorf“, der Bestseller-Lesung in einer ausverkauften Kantine: Im Besonderen des Abends zeigt sich das Typische der Marke Strunk umso deutlicher.

Und? Was löst das in Ihnen aus? Wenn ein so verwüsteter wie enthemmter Vollalkoholiker schon wieder im Halbrausch und mit den ewigen „Säufertitten“ seinen Lieblingsspruch „sprotzelnd und spuckend“ zum Besten gibt: „Man soll nicht lecken, bevor es tropft.“ In der ausverkauften Kantine waren die Geräusche des Ekelns jedenfalls so deutlich, vielfach, unüberhörbar, dass Heinz Strunk beim Vorlesen aussetzte, mit stolzem Lächeln den Blick vom Blatt in den Raum erhob und sagte: „Ja, der ist besonders schön, oder? Hab ich hinterher extra noch eingefügt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

