Textilmuseum Augsburg

Konsum, Hunger und neue Frauenbilder: Über die Geschichte des Strumpfs

Strümpfe in Originalverpackung hat das Textilmuseum Augsburg nun für die Sammlung erhalten. Im Museum wurde der Sammelband "Verführerisch. Studien zur Konsumgeschichte des Strumpfes in Deutschland" vorgestellt.

Plus Die Geschichte des Strumpfs im 20. Jahrhundert ist eine Geschichte des Konsums, wie das neue Buch "Verführerisch" aus vielen Perspektiven zeigt.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Als die Damen in den 1920er Jahren langsam Bein zeigten, weil die Modeschöpfer die Röcke kürzer werden ließen, bekam der Damenstrumpf eine neue Bedeutung. Im wilhelminischen Deutschland war das Bein noch verpönt, galt jemand, der es öffentlich zur Schau stellte, als schamlos, wie Ludmila Gelwich in dem Sammelband "Verführerisch. Studien zur Konsumgeschichte des Strumpfes in Deutschland" beschreibt. Die neu gewonnenen Freiheiten und auch Rechte der Frauen, etwa zu wählen oder sich in mehr Berufen ausbilden zu können, schlug sich damals auch modetechnisch nieder. Die Frauenmode wurde "männlicher", wie Gelwich schreibt. Und um den Unterschied zwischen den Geschlechtern doch wieder zu betonen, kamen die sichtbar gemachten Strümpfe ins Spiel.

