Schlager-Phänomen

21.08.2022

Obacht, Helene: Die Fans verzeihen nicht alles

Plus Deutschlands größter Show-Star meldet sich mit dem größten Konzert der Karriere zurück. Und plötzlich steht das ganze Phänomen infrage. Wo will Helene Fischer eigentlich hin?

Von Wolfgang Schütz

Kurz scheint es, als gäbe es nun wirklich überhaupt nichts mehr, was noch über Helene Fischer stünde. Den ganzen Samstag ist das Wetter in München einfach nur verheerend, mal regnet es, mal schüttet es, mal gewittert es, so ziemlich der mieseste Tag der ganzen Sommersaison. Wegen zwischenzeitlicher Gefahrenwarnungen dürfen die Menschen, die trotz allem ihrer Liebe auf das so durchsifft nun vollends trostlose Industriegelände im Vorort Riem gefolgt sind, auch mal in den kahlen Messehallen Schutz suchen.

