Joachim Król: Der König ist noch lang nicht fertig

Joachim Król gehört längst zur A-Prominenz unter den deutschen Schauspielern. Jetzt macht sich der 66-Jährige auf den Weg – im Film "791 km".

Ein Name wie ein Adliger: Joachim Król stammt väterlicherseits aus Schlesien, und daher kommt auch sein Familienname. Król, das "ó" wie ein "u" gesprochen, heißt auf Polnisch "König". Mit dem Adel hat der 66-jährige Schauspieler heute aber nichts zu tun. Stattdessen ist er längst fester Bestandteil der deutschen Film- und Fernsehwelt – wie auch sein neuer Film zeigt.

Berufswunsch "Schauspieler", das war ihm schon als Jugendlicher klar. Auf das Abitur folgte ein Studium der Germanistik und Theaterwissenschaften, und darauf ein Schauspielstudium bis 1984. Zehn Jahre später feierte der damals 37-Jährige mit dem Film "Der bewegte Mann" an der Seite von Til Schweiger und Katja Riemann einen großen Erfolg. Die Rolle des homosexuellen Norbert Brommers war sein Durchbruch.

Joachim Król lockte mit einer Komödie am Maifeiertag die meisten Zuschauer an die Bildschirme. Foto: Mario Entero, dpa/ZDF (Archivbild)

Schauspieler Joachim Król übernahm 2011 die Hauptrolle im Frankfurter "Tatort"

Ein breites Publikum begeisterte er ab 2011 im Frankfurter "Tatort". In sieben Folgen spielte er den Hauptkommissar Frank Steier. An bislang mehr als 90 Film- und Fernsehproduktionen hat Król in seiner Karriere mitgewirkt – allein dieses Jahr war er in fünf Filmen zu sehen. Ob er wohl bald die 100 knackt? Es ist zu erwarten.

Besonders stolz ist Król auf seine Darstellung des Georg Weiser in der Filmreihe "Endlich Witwer". In diesem Projekt brachte der Schauspieler auch einen Teil von sich selbst ein. "Kurz vor meinem 60. Geburtstag ging es mir nicht besonders gut, wo ich mich gefragt habe, was kommt jetzt noch", sagte er dem WDR. Daraus ging Króls Idee hervor, einen Film über jemanden zu machen, dem es genau so geht. Entstanden sind mehrere Filme, die von einem Mann handeln, der nach seiner Scheidung sein Leben neu beginnen möchte.

Der neue Film mit Joachim Król erscheint am 14. Dezember in den Kinos

In eine gänzlich neue Rolle schlüpft Król in seinem neuen Film "791 km". In der Komödie spielt er den grantelnden Taxifahrer Joseph, der vier grundlegend verschiedene Menschen in seinem Wagen von München nach Hamburg – die Entfernung beträgt genau 791 Kilometer – befördern muss. Mit tiefer Stimme hat er Wutausbrüche auf der Autobahn oder macht sich mit zynischer Ehrlichkeit über Ex-Hippie Marianne lustig, gespielt von Iris Berben. Am 14. Dezember startet der Film in den deutschen Kinos.

Lesen Sie dazu auch

Król ist seit vielen Jahren mit seiner Frau Heidrun Teusner-Król verheiratet. Die beiden haben einen Sohn, den Künstler Tom Król. Und: Król ist begeisterter Fußballfan – sein Herz schlägt für Borussia Dortmund.