Wie Jenna Ortega die Netflix-Serie "Wednesday" zum Hit macht

In einer neuen Netflix-Serie wandelt die Schauspielerin Jenna Ortega auf den Spuren von Wednesday Adams. Eine Tanzeinlage spielt dabei eine besondere Rolle.

Schwarze Kleidung und ein starrer Blick: Das ist Wednesday Adams. In der gleichnamigen Netflix-Serie verkörpert sie die 20-jährige Jenna Ortega aus Kalifornien. In acht Folgen stößt die Teenagerin Wednesday auf eine mysteriöse Mordserie und schlägt sich gleichzeitig mit den typischen Problemen von Heranwachsenden herum.

In diesen Serien hat Jenna Ortega bereits mitgespielt

Mit dieser Rolle ist sie die Nachfolgerin von Christina Ricci, die in den 90er Jahren in zwei Filmen Wednesday Adams spielte. Für Ricci war es der Durchbruch. Ähnlich könnte es auch für Ortega weitergehen. Allerdings liegt die Messlatte hoch. In einem Interview mit MTV News erzählte Ortega: "Ich habe einen riesigen Druck verspürt." Immerhin handle es sich bei Wednesday um eine ikonische Figur, die für viele Menschen Nostalgie wecke. Obwohl Ortega erst 20 Jahre alt ist, stand sie bereits mehrfach vor der Kamera - das erste Mal, als sie acht Jahre alt war. Drei Jahre später ergatterte sie eine Nebenrolle in den Film "Iron Man 3". Dafür verzichtete sie auf eine normale Kindheit und Jugend und ging zum Beispiel nicht auf eine Highschool.

Für die Rolle als morbide Wednesday bereitete sich Ortega akribisch vor. Sie bekam Cello- und Fechtunterricht. Da blieb ihr nicht mehr viel Zeit für anderes. Doch dann gab ihr Regisseur Tim Burton die Aufgabe, eine Tanzszene selbst zu choreografieren. So lässig wie Wednesday blieb Ortega in dieser Situation nicht. Im Gespräch mit Bunte sagte sie: "Ich habe zwei Tage nicht geschlafen."

Mit einem ungewöhnlichen Tanz geht Ortega auf Tiktok viral

Doch die Bedenken waren unnötig. Mit zuckenden Bewegungen tanzt sie als Wednesday auf einem Abschlussball. Ihre Augen sind dabei starr auf ihren Partner gerichtet, die Arme schwingen wild umher. Dazu läuft Rockmusik aus den 60er Jahren. Mit diesem Tanz geht sie in dem sozialen Netzwerk Tiktok viral. Tausende Wednesday-Doppelgängerinnen filmen sich dabei, wie sie zu elektronischer Musik die zuckenden Bewegungen von Wednesday/Ortega nachahmen. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass in jedem ein wenig Wednesday steckt. Zwar ist Jenna Ortega nicht mit dem Adams-Family-Universum aufgewachsen, aber sie wurde an einem Freitag geboren. Und in der ursprünglichen Comicreihe aus den 1930er Jahren rund um die seltsame Familie hat Tochter Wednesday einen Zweitnamen: Friday, also Freitag.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch