Staatstheater Augsburg

18:00 Uhr

Apokalyptisch: Das Staatstheater spielt "Das Ende der Schöpfung"

So sieht die Erde aus nach dem großen Fest der Schöpfung. Der Welt ist jede Farbe aus dem Gesicht gewichen und manche Bühnenfigur wird sich noch freiwillig in den Leichensack legen.

Plus Das Staatstheater Augsburg spießt Haydns „Die Schöpfung“ auf. Intendant André Bücker huldigt dem Oratorium – fügt aber ein Kapitel der Vernichtung an.

Von Veronika Lintner

Als der allerletzte Tag dieser Welt untergegangen ist, als auf der Bühne im Martini-Park also tatsächlich das „Ende der Schöpfung“ und die letzte Seite der Partitur erreicht ist – da tanzt der Tod einen Kehraus. Wie barock, wie morbid, wie plakativ: Eine grazile, weibliche Gottgestalt, die zuvor noch als wortloser Geist durch die Bühnenhandlung gestrichen war, schnappt sich jetzt ein Gerippe. Sie hievt und schleppt die graue Knochenpuppe. Gott wiegt den Tod in seinen Armen. Und so tanzen sie, Schöpferin und Zerstörer, durch eine verkohlten Bühnen-Szenerie wie Wüste und Krieg – schwarze Boxen als Trümmer, dazu ein Welten-Abgesang mit Opernchor in düsterer Lackkluft. Dabei hatte dieser Theater-Abend doch mit Licht und Leben begonnen, mit Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“? Warum kippt diese Weltentstehungsgeschichte in den letzten dreißig Minuten ins Unglück – und darf man das Haydn antun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen