Staatstheater

vor 34 Min.

Mit Wortwitz ins Wunderland: Premiere des Familienstücks in Augsburg

Plus Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" spielt mit Sinn und Unsinn, Logik und Nonsens. Das Staatstheater Augsburg setzt diesen Kosmos aus Absurditäten einfallsreich und beschwingt in Szene.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Der Vorhang im Martinipark sieht diesmal aus wie eine Picknickdecke. Vor dem lila-pinken Rautenmuster schlürft ein Mädchen seinen Eistee und wundert sich: „Hat man so was schon gesehen?“. Ein weißes Kaninchen ist vorbeigeflitzt, hat es in seinen Bau gelockt, und nun tut sich eine verkehrte Welt auf. Alles rundherum – die Eisteedose, die Packung mit den Käsebällchen und das Set mit Spielkarten – ist riesengroß. Und dann fängt auch noch eine Raupe an zu sprechen. Unmöglich, an so etwas zu glauben, findet Alice – und wird in den kommenden pausenlosen 70 Minuten eines Besseren belehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen