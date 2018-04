vor 26 Min.

70 Jahre alt und immer noch faszinierend

Eine Sonderausstellung im Carl-Orff-Museum in Dießen beleuchtet das Orffsche Schulwerk. Es hat Generationen von Kindern begleitet.

Von Alois Kramer

Generationen von Kindern hat das Orffsche Schulwerk in ihrem Schulalltag begleitet. Es findet sich im deutschsprachigen Raum kaum jemand, der die Musik aus Xylophon, Trommel, Flöte, Rasseln und Schellen aus Kindertagen nicht kennt.

Ein originelles Konzept

Auf dieses originelle und singuläre musikpädagogische Konzept weist jetzt eine Sonderausstellung im Carl-Orff-Museum in Dießen hin. Dessen Leiterin Kristina Gerhard eröffnete die Ausstellung. Unter dem Titel „Phantasieräume – Spiel Dir Deine Welt. 70 Jahre Orffsches Schulwerk“ sind aktuelle, bildnerische, akustische und tänzerische Auseinandersetzungen von Schülern der Carl-Orff-Schule zu sehen. Das Konzept für die Schau erarbeitete Gerhard in Zusammenarbeit mit der Carl-Orff-Schule Dießen. Schüler der Klasse 2 c tanzten, spielten an Instrumenten und sangen bei der Eröffnung.

Mädchen tanzen einen Reigen

Ihre Lehrerin Christine Preisinger hatte, unterstützt von Choreographin Nadja Thienelt, mit den Carl-Orff-Schülern reizvolle Aufführungen einstudiert. Mädchen tanzten einen Reigen aus Orffs „Carmina Burana“ und gaben eine szenische Darbietung aus der „Klugen“ im Keller des Museum. Abschließend fanden sich die Schüler bei den typischen Orffinstrumenten ein und musizierten. So demonstrierte die Klasse den faszinierenden Grundgedanken von Orff: Den kreativen Umgang von Sprache, Bewegung und Musik.

Der Leiter der Carl-Orff-Schule, Michael Bauer, wies auf die Inszenierung von „Der Mond“ im vorigen Jahr in seiner Schule hin und betonte die „tolle“ Zusammenarbeit mit dem Carl-Orff-Museum. Die Initialzündung für die große Verbreitung dieser ungewöhnlichen Unterrichtsmethode gab 1948 der Bayerische Rundfunk. Deutschland lag vor 70 Jahren noch in Trümmern. Der Aufbau nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs hatte erst begonnen. Der Alltag fasste langsam wieder Fuß. Der Sender hatte damals die Schulfunkreihe „Musik für Kinder“ ausgestrahlt. Die erste Sendung hieß: „Ich und Du“. Die Kinder bekamen die Hausaufgabe zu gegebenen Reimen und Liedtexten Melodien und Begleitungen zu erfinden und zu notieren. Die besten davon kamen jeweils in der nächsten Sendung zur Ausstrahlung.

Nicht einfach nach Noten spielen

Bereits in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte Orff (1895 bis 1982) gemeinsam mit Gunild Keetman (1904 bis 1990) die Idee zum Schulwerk entwickelt. Dr. Thomas Rösch, Leiter des Orff-Zentrums München, charakterisierte in der Neuen Musikzeitung das Schulwerk folgendermaßen: „Diese Stücke sollten aber nicht – das ist ein großes Missverständnis – einfach nach den Noten abgespielt werden, vielmehr sind sie Modelle, die zur selbsttätigen Weiterarbeit durch Improvisation anregen sollen. Kinder sollten lernen, selbst Musik nach festgelegten Regeln durch Variieren und Improvisieren zu produzieren, und zwar auf einfach zu spielenden Instrumenten wie Xylophon oder Trommeln, deren Betätigung nahe an der tänzerischen Bewegung ist. Bis heute gibt es weltweit über 50 Schulwerksgesellschaften, die die pädagogischen Ideen Orffs weitergeben. (kram)

Die Ausstellung „Phantasieräume – Spiel Dir Deine Welt“ ist bis 16. September im Carl-Orff-Museum, Hofmark 3, in Dießen zu sehen. Öffnungszeiten Sonn- und Feiertage von 14 bis 17 Uhr.

