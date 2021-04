Abriss oder nicht: Das Tauziehen um das Norwegerhaus in Eching

Plus Der Echinger Bürgermeister Siegfried Luge will das ehemalige Baudenkmal im Malerwinkel vor dem Abriss retten, den das Landratsamt fordert. Sein Stellvertreter Franz Pentenrieder hat da eine ganz andere Meinung.

Neue Runde im Tauziehen um das Norwegerhaus am Echinger Ammerseeufer: In der Gemeinderatssitzung heute ab 19.30 Uhr geht es um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Damit will die Gemeinde den vom Landratsamt verfügten Abriss des ehemals denkmalgeschützten Künstlerhauses des Malers Hans Beat Wieland verhindern. Allerdings: Das ist im Gemeinderat und auch am Echinger Kaaganger, wo das Norwegerhaus steht, nicht unumstritten.

Die Vorgeschichte ist ebenso lang wie kurios. Sie begann vor rund 15 Jahren, als der neue Eigentümer des seinerzeit noch denkmalgeschützten Anwesens im Außenbereich umfangreiche Renovierungen und Umbauten vornahm, die aus Sicht des Landratsamts und später auch der Gerichte nicht mehr im Einklang standen. 2007 wurde der Bau eingestellt. Die baulich veränderte Villa wurde wegen nicht mehr ausreichender Originalsubstanz aus der Denkmalliste gestrichen und sie wurde dadurch gleichsam zum „Schwarzbau“. Denn eine Genehmigung für die Baumaßnahmen stand aufgrund der Außenbereichslage, in der in der Regel nicht gebaut werden darf, nicht in Aussicht. Das Landratsamt verfügte einen Abriss. Der Eigentümer wehrte sich dagegen, es folgten Prozesse bis zum Bundesverwaltungsgericht, das aber ebenfalls die Position des Landratsamts für rechtens erachtete.

Die Abrissanordnung des Landratsamts ist laut Urteil rechtens

Daraufhin schaltete sich die Gemeinde Eching ein und erließ eine Außenbereichssatzung für den südlichen Kaaganger, um das Norwegerhaus baurechtlich abzusichern. Das Landratsamt hielt dies für unzulässig, klagte gegen die Satzung und erhielt im August 2020 vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) erneut recht. Die Richter stellten fest, dass es eigentlich gar keine Erfordernis dafür gebe und das Gebiet gar nicht die baulichen Voraussetzungen für eine solche Satzung aufweise.

Der Schweizer Maler Hans Beat Wieland (auf dieser Zeichnung die zweite Person von links) erbaute das sogenannte Norwegerhaus und begründete damit nach 1900 die Echinger Künstlerkolonie. Foto: Gerald Mödlinger/Archiv

Die Gemeinde arbeitete zu diesem Zeitpunkt aber bereits an einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nur für das Grundstück des Norwegerhauses, um ein Baurecht zum Erhalt des einstigen Maleranwesens zu schaffen. Die Planung dazu liegt jetzt vor. Sie soll laut Tagesordnung heute Abend vom Gemeinderat gebilligt werden, damit sie dann ins Verfahren gehen kann, bei dem Bürger und Behörden, unter anderem auch das Landratsamt, Stellung dazu beziehen können.

Ein Echinger Rechtsanwalt spricht von einer "Gefälligkeitsplanung"

Dies hat jetzt bereits der Echinger Rechtsanwalt Joseph Hausberger gegenüber dem LT getan. „Das wäre eine reine Gefälligkeitsplanung“, kritisiert der Jurist. Wenn der VGH schon keinen Grund für eine Überplanung eines größeren Gebiets gesehen habe, dann gelte dies erst recht für einen Bebauungsplan, der nur ein einziges Grundstück umfasst und alle übrigen Grundstücke in der Umgebung außer acht lasse. Außerdem würde ein solcher Bebauungsplan dem im Flächennutzungsplan dargestellten Ziel einer Grünfläche widersprechen.

Man frage sich, welche Motivation es gebe, das baulich veränderte und deswegen nicht mehr denkmalgeschützte Norwegerhaus in einem eigentlich nicht bebaubaren Außenbereich zu erhalten. Die von der Gemeinde vorgetragene Bedeutung für das Ortsbild habe das Gericht jedenfalls nicht erkennen können. Das Gebäude liege viel zu weit abseits des eigentlichen Dorfes. Hausberger: „Es geht letztlich ausschließlich um die Verhinderung des rechtskräftig festgesetzten Abrisses. Warum ausgerechnet der Bürgermeister zugunsten eines Privateigentümers, der nicht Gemeindebürger von Eching ist, vehement und hartnäckig über viele Jahre den Eindruck vermitteln will, man könne oder müsse die Rechtslage noch ändern, ist nicht verständlich.“

Franz Pentenrieder: Die Gemeinde muss keine Bausünden heilen

Ähnlich argumentiert Zweiter Bürgermeister Franz Pentenrieder. „Ich bin nach wie vor gegen das ganze Prozedere, vor allem deshalb, weil der Bauherr seine baulichen Maßnahmen so durchgeführt hat, dass er seine Baugenehmigung verwirkt hat.“ Das Landratsamt habe bis zum Bundesverwaltungsgericht hinauf recht bekommen, „dann muss es einfach auch mal gut sein“. Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, solche „Bausünden“ zu heilen. So etwas könnte sonst auch zum Bezugsfall für andere Besitzer von Baudenkmalen werden.

So sah das Norwegerhaus im Echinger Malerwinkel vor dem Umbau aus: Es hatte unter anderem ein typisch nordisches Rasendach. Dieses Bild möchte Bürgermeister Siegfried Luge mithilfe eines Bebauungsplans wiederherstellen. Foto: Valerie Kubierschky

Bürgermeister Siegfried Luge hält indes an dem Bebauungsplan fest. Man überplane nun nicht mehr ein größeres Gebiet, sondern nur noch ein Grundstück. Damit solle festgeschrieben werden, „dass das Norwegerhaus in seinem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden muss“. Das beziehe sich auf die Wirkung nach außen (rote Farbe der Holzverschalung), das Dachmaterial (ein Grasdach, wie es in den nordischen Ländern früher verbreitet war) und schließlich auf die Größe des Gebäudes. Konkret werde vorgeschrieben, dass der Bauherr den von ihm errichteten Dachstuhl und Kniestock abbauen müsse, erklärt Luge. Das alles regle nicht nur der Bebauungsplan, sondern auch ein bereits mit dem Bauherrn geschlossener städtebaulicher Vertrag. Luge sagte, ihm sei unverständlich, warum andernorts für das Ortsbild bedeutsame Gebäude erhalten oder gar wieder aufgebaut werden sollen und hier ein solches Gebäude beseitigt werden soll.

Der Hauseigentümer erreicht wieder einen Aufschub

Deswegen hatte die Gemeinde auch gegen den VGH-Beschluss vom August eine Nichtzulassungsbeschwerde erhoben. Diese wurde jedoch abgewiesen. Daraufhin, so Sprecherin Anna Diem, habe das Landratsamt dem Hauseigentümer einen Termin gesetzt, bis zu welchem der Abbruch erfolgen müsse. Dieser habe aber mit Erfolg auf eine aufschiebende Wirkung der Beseitigungsanordnung geklagt.

