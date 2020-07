Ärger auf Rastanlage: Fahrer sind zu bequem und zu geizig

An der Rastanlage Lechwiesen in Landsberg ärgern sich Spaziergänger über Kot und Müll. Auch LT-Redakteur Thomas Wunder findet die Zustände unhaltbar.

An deutschen Autobahnen fehlen rund 23.000 Stellplätze für Lastwagen. Das hat die Bundesanstalt für das Straßenwesen bereits im April 2018 festgestellt. Wer nachts auf der Autobahn unterwegs ist, sieht, was das in der Praxis bedeutet. Die Lastwagen stehen mitunter dicht gedrängt bis auf die Auffahrten der Rast- und Parkplätze, damit die Fahrer ihre Ruhezeiten einhalten können.

Auch an der Rastanlage Lechwiesen gibt es Zeiten, zu denen die Park- und Stellflächen mit Lastwagen und Sprintern überbelegt sind. Das sorgt sicherlich auch für Stau in den Toilettenanlagen. So schlimm, dass man die Rastanlage verlassen muss, um sein Geschäft zu verrichten, ist es aber sicher nicht.

Diese „Toilette“ kostet nichts

Die Mehrzahl der Fahrer, die sich im südlichen Teil der Raststätte unweit der Wertstoffsammelstelle treffen, ist wohl zu bequem und vielleicht auch zu geizig. Das kleine Wäldchen, das bislang durch eine schmale Tür erreichbar wird, liegt näher, und diese „Toilette“ kostet auch nichts. Dass dort auch noch der Müll entsorgt wird, macht die Sache nur noch schlimmer. Die Zustände waren unhaltbar. Gut, dass die Autobahndirektion so schnell auf die Beschwerden reagiert hat und die Tür geschlossen hat.

