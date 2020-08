01.08.2020

Alle Hürden gemeistert

An der Fach- und Berufsoberschule in Landsberg werden in Etappen insgesamt 336 Zeugnisse überreicht

336 Abschlusszeugnisse wurden in diesem Jahr an der Fach- und Berufsoberschule vergeben. Auch hier war es wieder eine Feier unter besonderen Voraussetzungen.

238 Schüler der zwölften Jahrgangsstufe bekamen ihr Fachabiturzeugnis und 98 Schüler erhielten das Zeugnis für die Hochschulreife für ein fachgebundenes beziehungsweise allgemeines Abitur. Das war in diesem Jahr für viele eine ganz besondere Leistung. Denn die Schulschließung und die nachfolgende Neuorganisation des Unterrichts stellte sowohl die Schüler als auch die Lehrer vor große Herausforderungen. Und dennoch schafften 41 Schüler einen Notenschnitt von unter 2,0. Jasmin Weiß (13. Klasse BOS), hat sich zudem durch ihre ausgezeichneten Leistungen für das Auswahlverfahren am Elite-Förderungsprogramm der Max-Weber-Stiftung qualifiziert.

Aufgrund der Hygienevorschriften konnte keine gemeinsame große Feier veranstaltet werden. Die Schülermitverwaltung, der Elternbeirat, die Schulleitung und die Lehrkräfte organisierten stattdessen sieben je einstündige Veranstaltungen. Jede Schülergruppe kam in den Genuss einer musikalisch umrahmten und trotz allem harmonischen Feier. Nachdem alle ihre Zeugnisse in Empfang genommen hatten, gab es vor dem Schulgebäude die Möglichkeit zum Gruppenfoto und Anstoßen mit den Eltern. (lt)

