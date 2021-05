So sorgen Landwirte für blühende Wiesen

Noch nie wurden im Landkreis Landsberg so viele Fördergelder für Naturschutz ausbezahlt wie aktuell

Bunt blühende Wiesen als Eldorado für Insekten, Vögel und Augenweide für Spaziergänger. Dieser Anblick ist in der Kulturlandschaft eine Seltenheit geworden. Um die noch vorhandenen artenreichen Wiesen mit ihrer Vielfalt zu erhalten und neue zu schaffen, ist das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) ein wesentlicher Bestandteil der Naturschutzarbeit auch im Landkreis Landsberg.

„Landwirte, die sich für die Artenvielfalt einsetzen und ihre Bewirtschaftungsweise zum Beispiel durch Düngeverzicht oder einen späten Schnittzeitpunkt an die Belange des Naturschutzes anpassen, können über das Vertragsnaturschutzprogramm für den höheren Aufwand und die Ertragseinbußen finanziell entschädigt werden“, sagt die Biodiversitätsberaterin Rebecca Pilz von der unteren Naturschutzbehörde. Auch dieses Jahr sei das Programm von den Landwirten sehr gut angenommen worden. „Sogar viel besser als wir erwartet haben“, sagen Gerhard Däubler und Rainer Fuß von der Naturschutzbehörde.

Insgesamt hätten dieses Jahr 52 Betriebe auf 265 Hektar Fläche das Programm mit einem Finanzvolumen von rund 134000 Euro pro Jahr für eine Laufzeit von fünf Jahren neu abgeschlossen oder verlängert. Damit nehmen nun insgesamt 234 Betriebe im Landkreis an dem Vertragsnaturschutzprogramm teil. Das seien 24 mehr als noch im Vorjahr. Mit einer Gesamtfläche von 1567 Hektar werden nun knapp zwei Prozent der Landkreisfläche naturschonend bewirtschaftet. Die Gesamtfördersumme sei so hoch wie nie: Die Auszahlung betrage dieses Jahr insgesamt rund 777500 Euro.

„Grundsätzlich können Landwirte das Vertragsnaturschutzprogramm für Wiesen, Weiden, Äcker und Teiche abschließen. Der Schwerpunkt liegt bei uns im Landkreis aufgrund der naturräumlichen Ausstattung aber im Grünland“, sagt Däubler. 81 Prozent aller Vertragsnaturschutz-Maßnahmen wurden auf Mähwiesen abgeschlossen, die vor allem in Mooren und Feuchtgebieten, aber auch auf Magerrasen und Heiden liegen.

Trotz des guten Ergebnisses sei im Landkreis Landsberg immer noch Luft nach oben. Rainer Fuß wünscht sich für das nächste Jahr noch mehr Maßnahmenabschlüsse zur Umwandlung von Acker in Grünland, insbesondere in den Randbereichen von Mooren, aber auch auf den ertragsarmen Schotterböden entlang des Lechs. „Auch das Belassen von Brachestreifen als Nist- und Überwinterungshabitat für Insekten würden wir gerne noch öfter abschließen“, blickt Rainer Fuß in die Zukunft. (lt)