Raum B1 wird zum Guckkasten

Für Harry Sternberg und Thorsten Fuhrmann liegt die Schönheit im Detail. Sie haben eine ähnliche Sicht auf die Welt

Eine große Ausstellung in einem kleinen Raum? Diese Rechnung geht auf, mit einem Kniff: Man bündelt seine Exponate – so etwa, wie derzeit Thorsten Fuhrmann und Harry Sternberg in ihrer Ausstellung „opposites & dialogues“ im Raum B1 in Utting.

Ihre Fotografien haben sie in einen Beamer hineingepackt, der diese nun paarweise, und auf eine namentliche Zuordnung bewusst verzichtend, an die Wand projiziert. Ungewohnt ist deshalb auch der derzeitige Anblick der Galerie: Um den Raum abzudunkeln, ist das „Entree zur Kunst während der Corona-Zeit“, die große Fensterfront, komplett verhängt. Dafür befinden sich an der Eingangstüre Sehschlitze in unterschiedlicher Höhe.

Durch diese lassen sich die „stillen Dialoge“ im Innern des großen Guckkastens nun mitverfolgen. Insgesamt 70 dieser Bild-Begegnungen gibt es, entnommen und einander gegenübergestellt sind die Aufnahmen Harry Sternbergs visuellem Tagebuch „en Passant – im Vorübergehen“ und Thorsten Fuhrmanns ebenso situativ entstandener Fotoserie „Ich war’s nicht“. Für den Betrachter bedeutet das 18 Minuten visueller Kurzweil und einen Blick auf die Welt „en detail“, dem nicht wenige gleich nach dem ersten Durchlauf der Bilder-Revue einen zweiten hinterherschicken.

„Nur im Einzelnen gibt sich die Welt zu erkennen, wer sie verstehen will, muss genau hinsehen“, ist als gemeinsame Botschaft beinahe jedem der präsentierten Bilder-Paare abzulesen; und: Oft erschließt sich ihre Schönheit an überraschender Stelle. Zusammen unterwegs waren die beiden Fotografen für ihr Projekt jedoch nicht, was – betrachtet man das Ergebnis – ehrlich verwundert. Dass es überhaupt zustande kam, verdankt sich einer Begegnung an eher ungewöhnlichem Ort: Sein ab 2017 geführtes Tagebuch in Bildern „en Passant“ hatte Harry Sternberg lange Zeit auf Facebook gepostet. Eines Tages erhielt er Antwort von Thorsten Fuhrmann, der mit „Ich war’s nicht“ seit Längerem mit ganz ähnlichem Ansatz gearbeitet hatte. Der Dialog setzte sich nicht nur fort, sondern wurde zum intensiven Austausch. Alle Aufnahmen gibt es auf Anfrage auch als Papierabzüge. Ein Teil ist abgebildet in Heft 73 der im icon Verlag München erschienenen Reihe „so-Viele“, ISBN 978-3-946803-86-7.

Die Ausstellung „opposites & dialogues“ läuft noch bis 4. Juli. Die Künstler sind an Sonntagen von 14 bis 17 Uhr anwesend.