Beim Kauferinger Volksfest kommt noch keine Stimmung auf

Plus „Das Volksfest to go“ in Kaufering läuft schleppend an. Das Wetter und die Corona-Pandemie spielen dabei eine Rolle. Wie der neue Service angenommen wird.

Von Max Neuhaus

Dutzende herumtollende Kinder, Schlangen vor den Schießbuden und Blasmusik aus dem Festzelt. Diese Bilder sind Besucher des Kauferinger Volksfestes aus den Vorjahren gewöhnt. Vieles ist heuer anders. Aufgrund der Corona-Krise muss das Fest in einer Light-Version stattfinden. Nach dem ersten Wochenende ziehen Veranstalter und Gäste eine Zwischenbilanz beim „Volksfest to go“.

„Ein paar Besucher waren schon da, aber lange auf dem Gelände geblieben sind nur wenige“, meint Selma Yahyaoglu, die als Service-Leitung bei Festwirt Jochen Mörz arbeitet. Den Grund dafür sieht sie im Wetter: „Bei dem Dauerregen der letzten Tage ist es im Biergarten, trotz Überdachung, einfach zu ungemütlich.“

Für die Senioren in Kaufering gibt es Rabattmarken

Lediglich am Samstagnachmittag seien ein paar der Biertische gleichzeitig besetzt gewesen. „Ein Großteil der Besucher waren Senioren, die ihre Rabattmarken eingelöst haben“, erzählt Yahyaoglu. Der in diesem Jahr neu angebotene Lieferservice werde bisher noch nicht besonders in Anspruch genommen, sagt die 47-Jährige, ergänzt jedoch: „Die meisten Besucher nutzen den Abholservice. Das heißt, sie bestellen ihr Essen und nehmen es nach Hause mit.“

Zu diesen Gästen gehören auch Ulrike und Frank Schweikart. Die beiden Kauferinger haben sich Steckerlfisch zum Mitnehmen bestellt und sind von dem Angebot begeistert: „Dass das Volksfest überhaupt stattfinden kann, ist absolut genial“, findet Ulrike Schweikart und ergänzt: „Der Wirt und die Aussteller haben in dieser Zeit mit so vielen Verdienstausfällen zu kämpfen, da ist es für uns selbstverständlich, alle zu unterstützen.“

Ähnlich sehen es Monika Riederer und Heinz Sulek, die im Biergarten sitzen. „Nach so langer Zeit wird endlich wieder etwas geboten, das sollten mehr Leute genießen“, meint der 90-jährige Sulek. Von der Besucherzahl waren sie enttäuscht, denn „die Volksfest-Stimmung kommt nicht so wirklich auf, wenn man quasi alleine ist“, sagt Monika Riederer. Sie sehen das schlechte Wetter, aber auch die letzte Ferienwoche als Hauptfaktoren für die mäßigen Besucherzahlen der ersten Festtage.

Der Abholservice auf dem Volksfest in Kaufering wird genutzt: Ulrike und Frank Schweikart aus Kaufering holen sich Steckerlfisch bei Selma Yahyaoglu. Bild: Thorsten Jordan

Neben dem Biergarten sind der Süßwarenstand und ein Kinderkarussell die beiden weiteren Attraktionen. Auch wenn für Andrea Figel als Verkäuferin der Süßwaren „nichts so wie üblich ist“, sei sie glücklich, überhaupt auf der Festwiese stehen zu können. Sie sieht – neben dem Wetter – auch das Coronavirus als Ursache für die wenigen Gäste: „Die Leute finden es einfach lästig, mit einer Maske auf ein Volksfest zu gehen.“

Der dreijährige Sidney genießt auf dem Kauferinger Volksfest die Fahrt im Kinderkarussell. Bild: Thorsten Jordan

Direkt nebenan ist Ernst Wilhelm als Betreuer des Karussells recht zufrieden: „Trotz des schlechten Wetters ist die Attraktion ganz gut angekommen. Es waren überraschend viele da“, sagt der 29-Jährige. In den einzelnen Wagen müssen Kinder unter sechs Jahren keine Maske tragen. Sonst gilt auf dem Gelände, außer an den Biertischen, Maskenpflicht.

Das Kauferinger Volksfest endet am Sonntag, 13. September, und geht damit deutlich länger als in den Vorjahren. Deswegen bleiben die Aussteller, Besucher und auch Selma Yahyaoglu positiv: „Diese Woche soll das Wetter wieder besser werden. Dann werden hoffentlich auch mehr Besucher kommen.“

