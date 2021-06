Innovativ durch die Pandemie

Die Vertreterversammlung der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg findet mit einer Rekordbeteiligung statt. Ein Thema ist die Zukunft der Filialen und SB-Stellen

Mit einer Rekordbeteiligung fand die digitale Vertreterversammlung der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg statt. Laut Pressemeldung wurden alle Beschlüsse genehmigt und an die langjährige Dividendenkontinuität des Hauses angeknüpft. Ein Thema der Versammlung war auch die Zukunft der Filialen und SB-Stellen.

Aufgrund der Pandemielage wurde vom Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, notwendige Beschlüsse digital zu fassen. Bereits im vergangenen Jahr stieß das Format auf breite Resonanz, teilt die VR-Bank mit. Heuer hätten über 70 Prozent der 141 Vertreter an der zweiten digitalen Versammlung in der Geschichte der Bank teilgenommen – ein Rekordwert.

„Es ist auch dieses Jahr wichtig und notwendig, unseren Vertretern die sichere Teilnahme an der Versammlung zu ermöglichen“, sagte Dr. Thomas Schulz, Aufsichtsratsvorsitzender der VR-Bank, in seiner Videobotschaft. Die Vertreter erhielten ihre persönlichen Zugangsdaten, den Geschäftsbericht sowie ein Brotzeit-Paket vorab zugeschickt. Um den persönlichen Austausch mit den Vertretern zu pflegen wurden diese persönlich von ihren Beratern kontaktiert und ein technischer Support stand für Fragen zur Verfügung.

Die Landräte Stefan Frey (Starnberg) und Thomas Eichinger ( Landsberg) sowie die Ländrätin Andrea Jochner-Weiß (Weilheim-Schongau) lobten in ihren Videobotschaften das Engagement der Bank in den zum Geschäftsgebiet gehörenden Landkreisen.

Die Versammlung fasste elf Beschlüsse, darunter die mit deutlicher Mehrheit erfolgte Wiederwahl der turnusmäßig ausgeschiedenen Aufsichtsräte. Aus dem Landkreis Landsberg wurden Tosso Geisenberger, Hubert Rauch und Wilhelm Knoll, aus dem Landkreis Starnberg Wolfgang Zeitler und aus dem Landkreis Weilheim-Schongau Friedrich Stuffer und Jakob Huber in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Die Vertreter beschlossen zudem eine Dividendenzahlung in Höhe von 4,25 Prozent auf das Geschäftsguthaben – davon profitieren die 28163 Mitglieder der Genossenschaftsbank.

Thomas Vogl, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, sagte, man habe die Pandemie genutzt, um innovative Formate zu etablieren. So biete die Bank beispielsweise seit Juli 2020 Bankberatungen per Video an und das hausinterne Kunden-Service-Team sei personell aufgestockt worden, um über 300 Bankgeschäfte mit den Kunden am Telefon abwickeln zu können.

Die VR-Bank habe entgegen dem derzeitigen Trend keine ihrer 26 Filialen und neun SB-Stellen geschlossen. Thomas Vogl betonte, dass man die bestehenden Filialen durch die in 2020 durchgeführten Anpassungen der Öffnungszeiten weiterhin wirtschaftlich in den Gemeinden betreiben möchte. (lt)