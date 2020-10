vor 3 Min.

Böllerschützen: Fünf Männer lassen es in Weil krachen

Plus Beim Oldtimer & Traditionsverein in Weil gibt es jetzt eine Abteilung: die Böllerschützen. Sie bereiten sich auf die ersten Einsätze vor und warten auf ein wichtiges Gerät.

Von Alwin Reiter

Anwohner in Weil und Umgebung sollten nicht erschrecken, wenn sie hin und wieder einen lauten Knall hören. In der Lechraingemeinde gibt es jetzt nämlich Böllerschützen.

Fünf Mann haben sich der alten bayerischen und österreichischen Tradition verschrieben, die der Oldtimer & Traditionsverein Weil (OTW) hat aufleben lassen. Es sind Andreas Bolz, Franz Staudinger (Schießmeister), Adalbert Schmid, Manfred Oswald und der OTW-Vorsitzende Richard Heigl. Die Idee zum Böllerschützenverein ist langsam gewachsen, so Heigl, deshalb sind auch die ersten fünf Schützen Vorstandsmitglieder. Interessenten zum Mitmachen seien gerne gesehen und würden unterstützt, selbst wenn sie noch keine Mitglieder seien.

Stolz zeigen Stolz die Böllerschützen von Weil ihre Böller (von links): Manfred Oswald, Andreas Bolz, Richard Heigl, Franz Staudinger (Schießmeister) und Adalbert Schmid. Bild: Alwin Reiter

Seit Kurzem trainieren die Weiler Böllerschützen. Geübt wird auf dem Anwesen einer Weiler Firma. Von nun an heißen die Kommandos: Böller laden, Verdämmen (mit Pulver und Korken), Zündhütchen setzen, Böller nach oben, und dann kommt der Befehl durch den Schießmeister Staudinger – „gebt Feuer“. Geübt werden müssen unter anderem auch das einheitliche Auftreten während des Schießens sowie die verschiedenen Schussfolgen. „Im Umgang mit dem Schwarzpulver ist immer äußerste Konzentration und Verantwortungsbereitschaft nötig. Sicherheit hat oberste Priorität“, so Heigl. Schwarzpulver gilt als Sprengstoff, was auch ein Grund für das aufwendige Genehmigungsverfahren für einen Böllerverein sei. Bei der Aufbewahrung des Sprengstoffs gebe es strenge Regeln.

Bis die Kanone der Weiler fertig ist, dauert es noch etwas

Bereits im September 2019 haben die fünf Gründungsmitglieder die Prüfungen zum Böllerschießen abgelegt. Alle dürfen auch mit der Lafette (Kanone) feuern, die aber für den neuen Verein erst noch gebaut werden muss. Das Rohr der Lafette wurde bereits angeschafft und vom Beschussamt in München abgenommen. Die Gruppe ist von der Lafette begeistert, besonders Manfred Oswald, der gleich einen provisorischen Lafettenwagen zusammengezimmert hat, um die ideale Form für die Kanone zu finden.

Die Lafette wird vom Verein selbst gebaut, aber bis zum ersten Salutschuss werde es noch etwas dauern, so Oswald. „Sie soll aus möglichst astfreiem Holz, eventuell aus Eschenholz oder besonders schönem Fichtenholz gebaut werden.“ Noch werde „heftig“ über die Form der Lafette sowie die Höhe des Kanonenrohrs diskutiert.

Jeder Böller ist mit den Initialen des Schützen versehen. Dieses Modell ist das vom Vorsitzenden Richard Heigl. Bild: Alwin Reiter

Handböller – Pistolen oder gewährartige Waffen – wurden schon vor Längerem angeschafft. Jeder kostet um die 700 Euro. Alle Handböller haben eine Gravur mit dem Namen des Schützen bekommen sowie die Jahreszahl mit Beginn des Böllerschießens. Handböller feuern mit einer Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde, bei einer Zündungstemperatur von 300 Grad, woraus die eigentliche Verbrennungstemperatur von ungefähr 2500 Grad entsteht. Bei den Übungen mit den Handböllern werde mit voller Ladung geschossen, um feststellen zu können, ob der Ladevorgang richtig vollzogen wurde, sagt Richard Heigl. Gerne will die neu formierte Gruppe künftig auch außerhalb von Weil – zum Beispiel beim Neujahrsschießen in Schondorf – teilnehmen.

