Bürger kritisieren Kindergartenanbau

Vilgertshofen braucht einen neuen Krippenraum. Warum in Stadl ein Anbau entstehen soll und dem Bürgermeister Ideenlosigkeit vorgeworfen wird.

Von Frauke Vangierdegom

Die Gemeinde Vilgertshofen plant die Erweiterung des Kindergartens in Stadl. Über den Stand der Planungen informierte Bürgermeister Albert Thurner jetzt rund 30 interessierte Eltern. Für rund 1,2 Millionen Euro soll ein gut 420 Quadratmeter großer eingeschossiger Anbau entstehen, mit zwei neuen Gruppenräumen samt Nebenräumen. Fördergelder könne die Gemeinde dabei für einen Gruppenraum erwarten, denn nur dafür sehe das Landratsamt Bedarf.

Der Grund, warum eine Kindergarten-Erweiterung überhaupt notwendig ist, erläuterte der Rathauschef in wenigen Worten so: „Issing ist räumlich seit vier Jahren am Anschlag. Die Räume sind verteilt auf zwei Geschosse im Schulhaus und die Außenfläche ist grad einmal 640 Quadratmeter groß.“ Dort sei eine Erweiterung um eine Kinderkrippen-Gruppe schlichtweg nicht zu realisieren. Diese Gruppe aber werde dringend benötigt und der Bedarf sei vom Landratsamt genehmigt.

Genügend Platz für Anbau

Im Ortsteil Stadl hingegen stünde der Gemeinde rund um den bestehenden Kindergarten genügend Platz für einen Anbau zur Verfügung. Der soll sich, wie Thurner anhand der vorhandenen Entwürfe zeigen konnte, im Süden ebenerdig und eingeschossig anschließen. Einziger Wermutstropfen, den die Gemeinde hinnehmen müsse, sei der, dass ein Teil des Gartens und des angrenzenden Bolzplatzes für den Anbau geopfert werden müssten.

„Ich höre immer nur Anbau. Warum kein Neubau?“, kam die Frage aus dem Kreis der Zuhörer. „Ein komplett neues Kinderhaus wäre doch bestimmt eine bessere Variante“, hieß es von anderer Stelle zustimmend. „Da führt kein Weg hin“, sagte Bürgermeister Thurner. „Das kostet erheblich mehr Geld und für die dann frei werdenden Kindergartenräume haben wir keine Nachnutzung.“ Dritter Bürgermeister Anton Schmid sagte dazu: „Ein Neubau würde uns über drei Millionen Euro kosten und Zuschüsse bekommen wir trotzdem nur für einen Gruppenraum.“

Fehlt es an Kreativität?

Das Argument wollte der Neubau-Befürworter so nicht stehen lassen und legte nach: „Wenn ich was will, finde ich Ideen. Ich höre hier aber nur, was alles nicht geht.“ Dem Bürgermeister und seinem Gemeinderat wurde mangelnde Kreativität vorgeworfen. Sogar von fehlendem Weitblick, was die Entwicklung der Gemeinde angehe, war die Rede. Thurner aber ließ sich davon nicht beeindrucken und lehnte auch den Vorschlag, die durch einen Neubau frei werdenden Gruppenräume in Issing für die Schule zu nutzen zu, vehement ab.

Auch der Gedanke eines Elternteils, statt eines Anbaus in Stadl die Räume im Obergeschoss des bestehenden Gebäudes zu nutzen, stieß auf wenig Gegenliebe beim Bürgermeister und den anwesenden Gemeinderäten. „Die Musikkapelle hat dort Hausrecht. Außerdem würde eine zweigeschossige Nutzung bedeuten, dass wir keine Barrierefreiheit haben. Außer wir bauen einen teuren Aufzug ein.“ Warum denn der Kindergarten unbedingt barrierefrei sein müsse, wollte der Verfechter des Neubaus wissen. „Im öffentlichen Raum sind wir verpflichtet, barrierefrei zu bauen“, antwortete Albert Thurner.

Gemeinde soll nicht schnell wachsen

Einige Eltern äußerten Bedenken, dass der Anbau in Stadl, in dem zwei Gruppenräume entstehen sollen, sehr schnell wieder nicht ausreichen könnte, allen Kindern der Gemeinde einen Kindergarten- oder Krippenplatz zu ermöglichen. Dazu meinte Gemeinderat Stefan Berger. „Wir sind in der Gemeinde nicht bestrebt, schnell zu wachsen.“ Die neuen Baugebiete die derzeit auf Gemeindeflur ausgewiesen würden, sollen in erster Linie einheimischen jungen Menschen neuen Wohnraum in ihrer Gemeinde bieten.

Den Vorschlag aus den Reihen der Kindergarten-Mitarbeiter, den Anbau, der im Süden quer zum bestehenden Kindergarten entstehen soll, etwas nach Westen zu verschieben, will Bürgermeister Albert Thurner dem Planer weiter geben. Sollte diese Variante praktikabel sein, werde der Gemeinderat darüber abstimmen, versprach er.

Zeitlich verschiebt sich die Realisierung des Gebäudes. Denn vom geplanten Baubeginn Mitte 2019 hat sich der Bürgermeister verabschiedet. „Wir gehen jetzt von einer Eröffnung zum Halbjahr des Kindergartenjahres 2020/21 aus“, prognostizierte Albert Thurner.

