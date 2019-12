Christkindlmarkt: Gold gehört zur Weihnachtszeit

Plus Gold auf dem Schokoladen-Nikolaus und im Schnaps und am Christbaum: Wo gibt es auf dem Landsberger Christkindlmarkt überall Goldiges und Glänzendes? Das LT hat sich auf die Suche gemacht.

Gold gehört zur Weihnachtszeit wie Lebkuchen und Tannenduft. In der christlichen Symbolik ist das edle Metall mit dem Göttlichen verbunden, Heilige werden auf Goldgrund dargestellt. Für die meisten von uns ist die Weihnachtszeit ohne goldenen Glanz kaum vorstellbar. Das LT-Team hat dem Landsberger Christkindlmarkt einen Besuch abgestattet und sich an den Ständen auf die Suche nach Gold und Glänzendem gemacht.

Eingestimmt wird der Adventsgast schon vor den ersten Buden durch den Weihnachtsschmuck in der Altstadt – und es sind natürlich goldgelbe Lichtlein, die da als Sterne und Girlanden glänzen. Der erste Besuch auf den Spuren des Goldglanzes gilt dem Landsberger Christkindl, das in seinem Pavillon Audienz hält. In weißem Gewande mit goldenem Gürtel und goldenem Stirnband, umringt von kleinen Engerln hört sich Rebecca Iglhaut die Wünsche der Kinder an, die mit ihren Eltern gekommen sind.

Heuer sind eher silberfarbene Christbaumkugeln gefragt

Marianne Gigler hat auf dem Christkindlmarkt einen Stand, an dem sie Christbaumkugeln verkauft. Die Nachfrage nach goldenen oder roten Kugeln sei heuer aber gar nicht so groß wie im vergangenen Jahr. „Derzeit sind eher silberne Kugeln gefragt.“ Sie biete dieses Jahr eine ganz besonderen Schmuck an: Gläserne Kugeln, in der sich aus Metallfolie geschnittene, zierliche Sterne oder Engel drehen. Eine alte Dame habe diesen Schmuck schon vor Jahren in Heimarbeit entwickelt und deren Tochter setze die Produktion jetzt fort, erzählt Marianne Gigler. Kleine Engerl mit goldenen Flügeln finden sich in den Schneekugeln, doch die meisten sind schon verkauft. Vor allem kleine Mädchen hätten diese Schneekugeln haben wollen.

Am Zinnstand von Helene Handwerker dominiert natürlich das Silbergrau dieses Metalls, aber goldene Engelsflügel und natürlich goldene Kugeln an der Weihnachtstanne sorgen auch dort für die entsprechenden Akzente. „Die Figuren sind bemalt“, erläutert Helene Handwerker, woher der Goldglanz kommt.

Gold spielt bei der Gestaltung vieler Krippenfiguren von Hermann Jaud eine Rolle, beispielsweise bei einem kleinen Jesuskind, das in eine Krippe gebettet werden kann. Freilich handelt es sich um Goldfarbe. Modelle mit echte Blattgold hat Jaud nur in seinem Laden in Langerringen.

30 Bilder Der Landsberger Christkindlmarkt in Bildern Bild: Julian Leitenstorfer



Blattgold kann er trotzdem anbieten: „Kaminromantik“ nennt sich der Schnaps, in dem kleine Goldstücke schwimmen. Golden schimmert zwar auch am Stand von Fine&More der Grappa oder beim Schwarzbrenner der eine oder andere Schnaps. Doch bei den beiden Ständen mit Spirituosen ist es die Fasslagerung, die dem Hochprozentigen die Farbe gibt.

Goldiges gibt es auch am Stand vom Ammersee Bienenhof. Diana Kurzweg verkauft „das flüssige Gold des Imkers“, wie der Honig auch genannt wird. Doch nicht nur Honig, sondern auch Propolis, Wachs und Kosmetikartikel zeugen von der wundersamen Produktivität in einem Bienenstock. Wer etwas für die Schönheit tun will, kauft sich Creme oder nimmt goldbraune Honig-Gummibärchen zum Schlecken mit.

Schokolade und Gold, eine edle Kombination beim Stand von Michael Dillinger. Bild: Julian Leitenstorfer

Beim Stand von „Michael Dillinger – Eis und Schokolade“ werden neben Pralinen und Schokoladetafeln auch handgegossene Schokoladenikoläusen angeboten. Die kunstvollen Figuren sind mit Gold gegürtet und auch die Bischofsmützen ziert Gold. „Ich arbeite mit Goldpuder“, erklärt Michael Dillinger. Gold gibt es in verschiedenen Variationen zur Verarbeitung.

Echtes Gold auf der Schokolade

Das Gold setzt auf der dunklen Schokolade Akzente und ist auch für Veganer geeignet, wie Dillinger erläutert. Außerdem passt das Edelmetall zum hochwertigen Rohkakao, den der Landsberger Chocolatier verarbeitet. Das Schwarz der Schokolade und Gold – das sehe einfach gut aus, sagt Dillinger. „Eine rautenförmige Praline und darauf ein Goldfleck, das ist schlicht und edel.“

Beim Schmuckstand von Jürgen Strehle dominiert Silber. Das gelbliche Material einiger Medaillons sei Messing, verrät Strehle. Auf einem Weihnachtsmarkt sei die Nachfrage nach hochwertigem Goldschmuck nicht so groß, silberfarbener Schmuck werde gerne gekauft. Trotzdem leuchtet es bei Strehle golden: Bei einem Teelichthalter, der wie ein halbierter Tropfen geformt ist, sorgt die goldfarbige Innenwand für einen besonders warmen Glanz. „Sundrops“ heiße dieses Gefäß, das er heuer das erste Mal anbiete, sagt Jürgen Strehle.

Bernstein, das Gold des Nordens

Anhänger aus dem Gold des Nordens, wie Bernstein auch genannt wird, verkauft Marlies Grabowitz. Das fossile Harz wurde vor allem im Ostseeraum gefunden. Diese Anhänger stammten jedoch aus Russland, erzählt Grabowitz über ihre Schmuckstücke. Pyritstücke bietet sie an ihrem Schmuck und Mineralienstand ebenfalls an. Dieses auch „Katzen- oder Narrengold“ genannte Mineral hat einen goldenen Glanz, aber nichts mit dem wirklichen Edelmetall zu tun. Wer sich goldenen Glanz mit nach Hause nehmen will, der kann sich Bienenwachskerze, Teelichtständer oder beim Stand von Günter Dankesreiter bunte, beleuchtbare Sterne kaufen: „Die glitzernden mit Gold verkaufen sich heuer besonders gut.“

Lesen Sie auch: Christkindlmarkt Landsberg 2019: Start, Termine und Programm