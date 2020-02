vor 29 Min.

Corona-Kranke wieder daheim

Keine erweiterten Schutzmaßnahmen

Kommt das Corona-Virus wieder in den Landkreis? In den vergangenen Tagen hat es sich in Norditalien bis ins Trentino ausgebreitet. Wie reagiert man im Landkreis auf die neue Situation? "Seite 1

Derzeit, so die Auskunft des Landratsamts am Montag, werde die Gefährdungslage nicht anders beurteilt als zuvor. Es seien keine erweiterten Schutzmaßnahmen geplant, es gebe auch keine neuen Vorgaben der vorgesetzten Fachbehörden, teilte Anna Diem von der Pressestelle mit.

Die 26 und 33 Jahre alten Männer, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten, seien beide gesund. Der 33-jährige Kauferinger sei aus dem Krankenhaus entlassen worden, der 26-Jährige, bei dem die Viren auf der Insel La Gomera im Urlaub festgestellt wurden, sei ebenfalls wieder daheim. Die Isolationsmaßnahmen bei Personen, die mit Erkrankten Kontakt gehabt hatten, waren bereits vor gut einer Woche aufgehoben worden. Seitdem habe sich an der Sachlage nichts geändert, so Diem. (ger)