20.03.2020

Corona: Stadt hilft

Stadtrat beschließt Maßnahmenpaket

Wie erwartet hat der Landsberger Stadtrat am Mittwochabend einstimmig dem Corona-Maßnahmenpaket zugestimmt, über das das LT bereits gestern berichtet hatte.

Die Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Bürger sollen finanzielle Folgen der Corona-Krise abfedern. Um das Risiko einer Ansteckung mit dem neuartigen Virus zu vermindern, fand die Sitzung im Vortragssaal des Sportzentrums statt, wo sich die Stadträte an Einzeltischen niederließen.

Mit 17 Anwesenden war das 31-köpfige Gremium gerade noch beschlussfähig. Nach 40 Minuten ging der Stadtrat wieder auseinander. Beschlossen wurde unter anderem, Stundungen von Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten leichter zu gewähren. Steuern, die an die Stadt fließen, sind vor allem die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Auf Stundungszinsen soll verzichtet werden. Auch Vorauszahlungen sollen leichter angepasst werden können, sofern die Einkünfte eines Steuerzahlers im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden.

Die Gebühren für geschlossene städtische Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Musikschule und Mittagsbetreuung an den Grundschulen werden für die Dauer der Schließung nicht erhoben.

Das kürzlich vom Stadtrat mit einer Million Euro bestückte Öko-Konto soll vorübergehend in einen städtischen Unterstützungstopf für Bürger und Unternehmen umgeschichtet werden, um zinslose Darlehen zu gewähren – und das auch ohne Vorlage von Sicherheiten.

Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) wies darauf hin, dass die Hilfsmaßnahmen und auch geringere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise nicht ohne Folgen für den Haushalt bleiben werden: „Es rattern relativ massiv Stundungsanträge bei der Gewerbesteuer herein. Wir reden über einen sechs- bis siebenstelligen Euro-Betrag. Alles, was wir uns für den Haushalt 2020 gewünscht haben, wird so nicht stattfinden können.“

Zuvor hatte Neuner berichtet, wie sich die Stadt gegen mögliche Auswirkungen der Epidemie wappne: Durch Trennung der Mitarbeiter solle sichergestellt werden, dass auch bei Corona-Erkrankungen die Stadt handlungsfähig bleibe. Im Sportzentrum könne bei Bedarf ein zweites Bürgerbüro eingerichtet werden, um alle „systemrelevanten“ Bereiche aufrechtzuerhalten. Außerdem werde eine Liste mit Restaurants und Geschäften erstellt, die Lieferservices anbieten.

Damit der Stadtrat handlungsfähig bleibt, soll an seiner Stelle bis zum Ende der Wahlperiode am 30. April bei Bedarf ein Ferienausschuss tätig werden.

Damit können bereits mit sieben Stadträten Beschlüsse gefasst werden. (ger)