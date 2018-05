07:05 Uhr

Da gab es plötzlich Ärger im Gemeinderat

Ähnlich wie in der Stegener Straße sollen abschnittsweise Fahrbahnverengungen eventuell den Verkehr in der Greifenberger Straße beruhigen.

Gemeinderäte fordern von ihrem Bürgermeister den früheren Zugang zu den Sitzungsvorlagen

Von Renate Greil

Weil Sitzungsunterlagen zur Vorbereitung nicht vorab verteilt wurden, gab es Kritik an der Arbeitsweise von Bürgermeister Siegfried Luge bei der jüngsten Echinger Gemeinderatsitzung. Konkret ging es dabei um den Bebauungsplanentwurf „Greifenberger Straße“ mit Satzung vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, den Luge in der Sitzung präsentierte.

In anderen Orten üblich

Dabei sind fünf Einfamilienhäuser und drei Doppelhäuser entlang der Greifenberger Straße geplant, in einer Baureihe unmittelbar südlich der Straße. Karl Heinzinger war der Ansicht, dass der Entwurf den Gemeinderäten vorher als Sitzungsvorlage vorgelegt werden sollte, wie es auch in anderen Orten üblich sei, und Thomas Schmelcher stellte schlussendlich den Antrag auf Vertagung des Punktes.

Bürgermeister Siegfried Luge vertrat zwar die Ansicht, dass der Bebauungsplan in der Sitzung zusammen erarbeitet werden sollte, die Mehrheit folgte aber dem Antrag Schmelchers.

In den Bebauungsplan aufnehmen

In den Bebauungsplan gleich aufnehmen wollte Luge aber, dass die Greifenberger Straße in diesem Bereich verkehrsberuhigt gestaltet wird. Dazu sollen ähnlich wie in der Stegener Straße Fahrbahnverengungen gebaut werden. Ein Ingenieurbüro soll nun einen Vorschlag erarbeiten, wo die gewünschten zwei bis drei Fahrbahnverengungen auf der Südseite und eine auf der Nordseite der Greifenberger Straße angeordnet werden können. Diskutiert wurde auch noch, inwieweit Wintergärten zugelassen werden sollen und wie hoch die Häuser werden dürfen. Diese Entscheidungen wurden vertagt.

Vom zweiten Bürgermeister Franz Pentenrieder wurde Luge dafür kritisiert, dass dieser in der Bürgerversammlung die Planung für einen Anbau eines Speiseraumes am Kinderhaus präsentierte, ohne dies vorher mit dem Gemeinderat abzustimmen. (LT berichtete). Luge entgegnete, dass er die Pläne erst kurz vor der Bürgerversammlung gezeichnet habe, „um die Wogen bei den Kindergarteneltern zu glätten“. Als Bürgermeister Ideen zu entwickeln sei für ihn grundlegend. Grundsätzlich war der Gemeinderat mit Luges Vorschlag für den Anbau einverstanden und votierte einstimmig für dessen Weiterverfolgung.

Doch etwas für die Sicherheit tun

Grundsätzliche Einigkeit herrschte dagegen beim Antrag eines Bürgers, einen begehbaren Schutzstreifen als eine Art Bürgersteig im nördlichen Bereich der Kirchbergstraße auszubauen. Zunächst lehnten die Gemeinderäte dies nach einer Ortsbesichtigung einstimmig ab, aber für die Sicherheit der Fußgänger wollten sie dennoch etwas tun. Mit den Fachbehörden soll nun abgestimmt werden, ob mit einer Rechts-vor-Links-Regelung, einer abknickenden Vorfahrtsstraße und Tempo 30 dennoch eine Verbesserung für die Fußgänger erreicht werden könnte.

Themen Folgen