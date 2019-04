Das Landsberger Bayertor hat wieder Wirte

Plus Matthias „Caruso“ Bartels und Götz Hofmann sind die neuen Pächter des kleinen Lokals in der historischen Toranlage. Wann es im Landsberger Bayertor losgehen soll und was beide mit der Turmschänke vorhaben.

Matthias „Caruso“ Bartels und Götz Hofmann schenken bald Wein und andere Getränke im Landsberger Bayertor aus: Die beiden sind die neuen Pächter der verwinkelten Gastronomieräume im ehemaligen Zollhäusel der Toranlage. „Im Turm“ soll die neue Lokalität heißen und die beiden Landsberger wünschen sich, dass es bald heißt, „ich schau’ mal im Turm beim Matthias und Götz vorbei“. Damit hat die Turmschänke, die 2011 wegen Schimmel und Feuchteschäden geschlossen worden war, wieder eine Zukunft. Denn mittlerweile ist die Turmanlage von der Stadt saniert worden. 2016 hatte es kurzzeitig geheißen, gehobene italienische Küche solle einziehen, doch dies zerschlug sich wieder.

Matthias Bartels und Götz Hofmann stellen sich ein kleines Weinlokal mit bodenständiger, kalter Küche vor – und natürlich gibt es bereits Ideen für Kleinkunst, Kabarett und Co. Denn beide, Matthias Bartels und Götz Hofmann, sind bekannte Größen in der Landsberger Kultur- und Gastroszene: Matthias wuchs als Matthias Spandl in Landsberg auf. Der 48-Jährige arbeitete in verschiedenen Landsberger Lokalen, unter anderem im Libre, und zuletzt drei Jahre in Straubing in der Pizzeria Laurin, die die ehemaligen Landsberger Christian Eichner und Christian Detterbeck betreiben.

Beide kennen sich aus der Kulturszene

Einem weiteren Kreis ist Matthias Bartels unter seinem Künstlerspitznamen „Caruso“ bekannt, den ihm der langjährige Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule, Karl Zepnik, gab. Lange stand er für die landsberger bühne (labü) auf der Bühne, kürzlich las er als Bruder Barnabas den Landsberger Politikern die Leviten (LT berichtete).

Auch Götz Hofmann ist in Landsberg als Darsteller, aber auch Regisseur der labü ein Begriff. Der selbstständige Ingenieur für Elektrotechnik stammt aus Hessen, hat als Student gekellnert und spielt schon seit Jahrzehnten Theater und Kabarett. 2004 kam der 58-Jährige in den Landkreis, seit 2004 lebt er in Landsberg. Die Idee zu einem gemeinsamen Lokal hatten die beiden schon lange. Wie ein „kleines Wohnzimmer“, in dem man zusammenkommt und philosophiert, oder in dem auch mal ein kleines Kabarett stattfinden könnte, sollte es sein.

Auch Radfahrer sollen angelockt werden

Matthias Bartels bewarb sich vor etwas zwei Jahren blind fürs Bayertor. Als im LT im Herbst 2018 anlässlich der abgeschlossenen Sanierungsarbeiten zu lesen war, dass die Gaststätte in der historischen Toranlage noch keinen Pächter hat, bewarben sich Bartels und Hofmann – und bekamen den Zuschlag. Die Zusammenarbeit mit der Stadt bezeichnen die beiden Pächter als sehr gut und sie wollen sie auch noch weiterführen, wenn die Ausgestaltung der Gastroräume vollendet ist: Mit dem Tourismusbüro will man im Gespräch bleiben, schließlich handle es sich beim Bayertor um ein Wahrzeichen von Landsberg, so Bartels. Und auch an die Fahrradszene wollen sich die beiden explizit wenden, beispielsweise als Ausgangs- oder Zielpunkt von Ausfahrten.