Das Schicksal von Ernst Lossa in Irsee

Bühnenversion von „Nebel im August“ berührt und erschüttert. Wie eine Ideologie Menschen dazu bringt, Grauenvolles zu tun.

Von Bärbel Knill

Nationalsozialismus. Euthanasie. Sind wir damit nicht schon durch? Hatten wir das nicht alles schon mal? Bestimmt nicht so spannend, eindrucksvoll und detailreich wie in dem Theaterstück „Nebel im August“, aufgeführt im Landsberger Stadttheater vom Landestheater Schwaben in einer Inszenierung von Kathrin Mäder. Ein Stück nach der gleichnamigen Romanvorlage von Robert Domes von 2008, die gerade in unserer Region viel Aufmerksamkeit bekam.

Ein erschütternder Fall

Die Fakten hinter dem erschütternden Euthanasiefall des 15-jährigen Ernst Lossa hatte Domes über fünf Jahre hinweg selbst recherchiert. Das Einzelschicksal, im Stück von John von Düffel rekonstruiert anhand von Prozessauszügen, berührt und erzeugt jenes Entsetzen, das die großen Zahlen und allgemeinen Begriffe nicht erzeugen können.

Romanautor, Stückautor und Schauspieltruppe bilden für „Nebel im August“ eine überaus stimmige Einheit. „Im Zentrum steht die Frage: Was bringt Menschen dazu, solche Taten zu begehen?“ Das erklärt Regisseurin und Intendantin Kathrin Mäder in einer kurzen Einführung. Die Antwort liefert das Stück, indem es den ideologischen Überbau des Geschehens rekonstruiert. So wird der Grundgedanke der „Volksgesundheit“ zitiert, der hinter dem Euthanasie-Gesetz stand: Kranke und Menschen mit Behinderung wurden als „innerer Feind“ des Volkes betrachtet, und mussten ausgemerzt werden.

Eine kranke Philosophie

Ebenso sollten „defekte Gene“ nicht weitergegeben werden. Das sollte verhindert werden, indem man Behinderte so früh wie möglich ermordete. Zu dieser Ermordung wurden Ärzte und Pfleger in einem Ermächtigungsschreiben Hitlers ausdrücklich „ermächtigt“. Im Theaterstück tragen nun die einzelnen Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte ihre Aussagen vor Gericht vor. Es kommen die ideologischen Gedankengebäude zutage, auf deren Grundlage sie Hunderte von Behinderten allein in der Einrichtung Kaufbeuren und Irsee aktiv und wissentlich mit Gift-Tabletten oder -Spritzen ermordeten.

Zwiespalt in der Person

Den Zwiespalt des hauptverantwortlichen Chefarztes Dr. Faltlhauser stellt die Inszenierung durch eine Doppelbesetzung der Rolle anschaulich dar. Die zwei Faltlhausers (Jan Arne Loos und Jens Schnarre) ergänzen einander oder fallen einander ins Wort. Der eine ist fürsorglicher Arzt und hingebungsvoller Menschenfreund, der andere befolgt strikt die Vernichtungsanweisung aus Berlin, insgeheim auch motiviert durch eine vererbte Geisteskrankheit in der eigenen Familie. Die Pfleger wiederholen mantraartig, sie hätten nur die Anweisungen befolgt, und ein geltendes Gesetz hätten sie eben als verbindlich und rechtmäßig eingeschätzt. Eine Pflegerin (Regina Vogel) beteuert, sie habe sich für ihr Tun sogar den Segen eines Priesters geholt. Dieser befand, wenn sie im Glauben handle, sie tue etwas Rechtes, dann werde sie dafür im Jenseits nicht bestraft.

Man verfolgt die Zuspitzung der Ereignisse mit großer Spannung, die äußere Entwicklung mit den immer konkreteren Tötungsaufforderungen aus Berlin wie auch die innere Entwicklung beim Chefarzt und den Pflegern. Jeder legt sich seine Rechtfertigung zurecht und gewöhnt sich mehr oder weniger an das tägliche Morden. Doch die meisten taten es dennoch eher widerwillig. Nur eine „Pflegerin“ scheint eine perverse Leidenschaft fürs Morden entwickelt zu haben: Schwester Pauline Kneissler. Seit sie in der Einrichtung tätig ist, verzehnfachen sich die täglichen Ermordungen. Sie ist es auch, die dem Knaben Ernst Lossa schließlich die Todesspritzen setzt.

Für den angebrachten zusätzlichen inneren Aufruhr bei den Zuschauern sorgt am Ende des Stückes die Verkündung der Urteile über die Angeklagten. Sie wurden zu Haftstrafen zwischen einem und drei (Faltlhauser) beziehungsweise vier Jahren (Kneissler) Gefängnis verurteilt. Dr. Faltlhauser schob die Strafe auf, bis er begnadigt wurde; Pauline Kneissler wurden nach einem Jahr die restlichen drei erlassen. Nachdrücklichen, langanhaltenden Beifall gab es verdientermaßen für die eindringliche und aufklärende Darbietung.

