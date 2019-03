Der Weg zum Dorfladen soll sicherer werden

Der Gemeinderat in Thaining hat beschlossen, dass der Dorfladen und das Gewerbegebiet am Ortsrand durch einen Fußweg besser und sicherer erreichbar sein sollen. Es soll zudem geprüft werden, ob es Fördermittel gibt, um einen Geh- und Radweg in diesem Bereich zu realisieren.

Bild: Thorsten Jordan