vor 36 Min.

Die Säulenhalle wird (noch) nicht saniert

Zwei Landsberger Kulturräume müssten eigentlich renoviert werden. Was geplant ist

Die Farbe rieselt von der Wand, es ist feucht und Papierarbeiten können nur gerahmt gezeigt werden, weil sie sich sonst wellen. Die Säulenhalle, in der regelmäßig Ausstellungen Landsberger Künstler stattfinden, müsste eigentlich saniert werden. Ein anderer städtischer Kulturraum sollte eigentlich heuer renoviert werden. Doch im Klostereck hat sich nichts getan.

„Die Sanierung des Klostereck wurde coronabedingt dieses Jahr nicht durchgeführt“, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Kosten seien für das nächste Jahr in den Haushalt gestellt worden. Wie der Raum künftig genutzt werden soll, dafür werde ein Konzept erarbeitet. Im Frühjahr 2019 war das Klostereck (in früheren Jahrhunderten Leonhardikapelle, dann Blumenladen und zuletzt „projektraum“) geräumt worden.

Bei den vorgesehenen Arbeiten geht es zum einen um die 1904 aufgelöste ehemalige Kapelle und zum anderen um die Restaurierung des Gehweg-Durchgangs. Die Arbeiten sollen zusammengelegt werden, um die Fußgänger so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Außerdem müssen Stromleitungen verlegt, die alte Heizung ausgebaut und eine neue eingebaut werden. Auch die Bodenfliesen sollen ausgebessert werden.

Und die Säulenhalle? „Eine Sanierung und Trockenlegung wäre sehr aufwendig“, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Schönheitsreparaturen würden immer wieder mal durchgeführt. Das sagt auch Axel Flörke (Landsberger Mitte), der Kulturreferent des Stadtrats. Es werde regelmäßig geweißelt und zuletzt seien neue Fenster eingebaut worden. Eine Sanierung mache erst Sinn, wenn auch das benachbarte Schulgebäude (Grundschule am Spitalplatz) saniert würde. „Vom Hang her drückt das Wasser rein“, beschreibt Flörke das Problem. Axel Flörke sagt, er sei häufig bei Ausstellungseröffnungen in der Säulenhalle, zuletzt bei der Jahresausstellung des Kunstvereins (LT berichtete). Die Räume hätten durchaus ihren „Charme“. Die Atmosphäre empfinde er nicht als negativ.

Wer in Landsberg seine Werke in städtischen Räumen ausstellen möchte, kann dies auch in der Stadtverwaltung oder im Foyer im Rathaus tun. Letzteres ist nach Meinung von Axel Flörke der perfekte Ort dafür. Ein weiterer Ausstellungsraum könne im Kulturbau im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach entstehen. Die Säulenhalle solle künftig nicht nur ein Ausstellungs-, sondern – wie schon beim Snowdance Filmfestival – auch ein Konzertraum sein. (wu)

