vor 18 Min.

Die Tunnelröhren in Eching und Etterschlag sind teilweise gesperrt

An den beiden Autobahntunnel in Eching und Etterschlag wird in den kommenden Tagen unter anderem die Technik gewartet. Jeweils eine Röhre wird dann in der Nacht gesperrt.

An den Tunneln in Eching und Etterschlag finden ab Sonntag Wartungsarbeiten statt. Was das für den Verkehr auf der A96 bedeutet.

Die Autobahndirektion Südbayern informiert über Wartungsarbeiten an den Tunneln Eching und Etterschlag. Sie finden laut Pressemitteilung ab Sonntag, 27. Oktober, 20 Uhr bis Donnerstag, 31. Oktober, 5 Uhr statt. Es handelt sich gewissermaßen um die große Inspektion neben den turnusmäßigen Wartungsarbeiten durch die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Inning, die die Tunnelwände reinigen, Entwässerungsleitungen spülen und kehren. Nun macht sich eine Tunnelfachfirma daran, Anlagen wie Beleuchtung und Tunnelbeschilderung, aber auch die Notrufeinrichtungen, Tunnelfunk, Lautsprecheranlage sowie Brandmelde- und Brandbekämpfungseinrichtungen zu kontrollieren.

Gearbeitet wird nur in der Nacht

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der A96 werden die Wartungsarbeiten nur nachts in der verkehrsarmen Zeit zwischen 20 und 5 Uhr durchgeführt. Der Autobahnverkehr auf der A96 wird während der Wartungsarbeiten jeweils einspurig in beiden Fahrtrichtungen, das heißt also im Gegenverkehr, durch die nicht gesperrte Tunnelröhre geleitet. Beim Tunnel Etterschlag wird in der Nacht auf Montag, 28. Oktober, die nördliche Tunnelröhre in Fahrtrichtung Lindau und in der Nacht auf Dienstag, 29. Oktober, die südliche Tunnelröhre in Fahrtrichtung München voll für den Verkehr gesperrt.

Beim Tunnel Eching wird in der Nacht auf Mittwoch, 30. Oktober, die südliche Tunnelröhre in Fahrtrichtung München und in der Nacht auf Donnerstag, 31. Oktober, die nördliche Tunnelröhre in Fahrtrichtung Lindau voll für den Verkehr gesperrt. Die Autobahndirektion bittet darum, dass die angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern strikt eingehalten wird. (lt)

Themen folgen