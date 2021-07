Dießener Seeanlagen: Die Rialto-Brücke ist schon weg

Die Umgestaltung der Dießener Seeanlagen kommt voran. Die alte Brücke über den Mühlbach macht schon dem künftigen Bauwerk Platz.

Im Herbst soll die neue Brücke über den Mühlbach in den Dießener Seeanlagen errichtet sein. Die bisherige Rialto-Brücke ist nun nach 56 Jahren Geschichte. Sie wurde im Zuge der laufenden Seeanlagen-Umgestaltung bereits abgebrochen. Nur noch ein kleiner Rest am Mühlbach-Ufer markiert den Platz, wo sie gestanden ist.

Wer in den Seeanlagen promeniert und den Mühlbach überqueren will, kann dies derzeit nur über den Weg neben der Bahnbrücke. Die große grüne Behelfsbrücke ist nur für den Baustellenverkehr gedacht. Grund für den Brückenneubau ist vor allem eine Forderung der Städtebauförderung, dass der neue Bachübergang barrierefrei gestaltet wird und damit auch nicht mehr eine so starke Steigung aufweisen soll wie der bisherige schwungvolle Bogen über den Bach.

Die neue Mühlbach-Brücke wird deutlich breiter

Die neue Brücke wird mit vier Metern deutlich breiter und kann im Bedarfsfall auch von größeren Fahrzeugen benutzt werden, die bislang den Mühlbach nur über die Bahnbrücke queren konnten. Im Normalfall soll sie aber Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein.

Der Brückenabriss folgte laut Bürgermeisterin Sandra Perzul dem Zeitplan. Es müsse jetzt der letzte Abschnitt der südlichen Ufermauern gemacht werden, das heiße, dass die Spundwände in der Kurve und bis zur Wiederlage der Brücke gesetzt werden müssen. Daher sei die Rialto-Brücke planungsgemäß abgerissen worden. Mit dem Bau der neuen Brücke noch nicht begonnen werden, da zuvor die Spundwände gesetzt werden. (ger)

