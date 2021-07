Dießen/Raisting

06:12 Uhr

In St. Georgen und Stillern gibt es neue Wirtsleute

Plus Zum Monatswechsel gibt es in zwei bekannten Lokalen einen Wechsel. Im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen werden die bisherigen Köche zu Pächtern und der Hof-Biergarten in Stillern wird verpachtet.

Von Gerald Modlinger und Petra Straub

Nach 13 Jahren ist für Christine und Max Hirschberger nun Schluss im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen. Ab 1. August gibt es dort neue Wirtsleute. Allzu viel ändern wird sich dort freilich für die Gäste nicht. Die neuen Pächter sind die bisherigen Köche, Norbert Bartel und Stefan Chidic. Das urgemütliche bayerische Wirtshaus mit dem schönen Biergarten wird dann von zwei Wirten geleitet, die ihre Wurzeln ganz woanders haben, aber schon viele Jahre den Stil des Hauses mitprägen.

