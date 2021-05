Eching: Die Autobahn bekommt einen Flüsterasphalt

In Eching dürfte es ab Herbst um einiges ruhiger werden: Östlich des Tunnels wird auf der A96 ein lärmmindernder Belag aufgebracht.

„Was lange währt, wird endlich gut“, freut sich Dr. Helmut Hübsch von der „Initiative Echinger Bürger für Lärmschutzmaßnahmen auf der Bundesautobbahn A 96 im Bereich Eching“: Denn nun habe die Autobahn GmbH des Bundes auf seine Anfrage hin mitgeteilt, dass zwischen dem Tunnel Eching und der Amperbrücke auf beiden Fahrbahnen ein offenporiger Asphalt – sogenannter Flüsterasphalt – aufgebracht wird.

Die Bauarbeiten auf dem gut 800 Meter langen Autobahnabschnitt sollen Mitte September beginnen und etwa sechs Wochen später fertiggestellt sein. Durch den offenporigen Asphalt (OPA) kann eine Halbierung der Lärmbeeinträchtigung in der Ammerseegemeinde erwartet werden, teilt Hübsch weiter mit. Damit ende „eine immer unerträglicher werdende Belastung“.

Mehr Fahrzeuge und höhere Geschwindigkeiten auf der A 96

Bei der Autobahn-Planung sei, so Hübsch, seinerzeit von einem bis 2010 zu erwartenden durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von 37.000 Fahrzeugen bei einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern ausgegangen worden. Bereits 2015 wurde den amtlichen Angaben zufolge jedoch eine tägliche durchschnittliche Zahl der Fahrzeuge von über 59.000 erreicht, die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde auf 100 Stundenkilometer hinaufgesetzt und ab dem Ostausgang des Tunnels ganz gestrichen. Dies habe zu einer Steigerung der Lärmbelastung um etwa sechs Dezibel geführt, was bei ungünstigen Witterungsverhältnissen den Verkehrslärm doppelt so laut erscheinen lasse.

Ein durch den früheren Staatsminister Dr. Thomas Goppel vermitteltes Gespräch der Echinger Bürgerinitiative mit Staatssekretär Gerhard Eck vom November 2016 habe nun im Kampf gegen den Autobahnlärm den gewünschten Erfolg gebracht, so Hübsch abschließend. (lt)

Lesen Sie dazu auch: