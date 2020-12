vor 4 Min.

Ein Christbaum für Reisch

Der Verein Dahoam in Reisch lässt den Stadtteil leuchten. Auch mit einer anderen Aktion landet der Vorstand einen Volltreffer

Der Verein „Dahoam in Reisch“ hat im Landsberger Stadtteil dafür gesorgt, dass die Augen von Kindern und Erwachsenen in der Vorweihnachtszeit ein wenig mehr leuchten als sonst. Seit dem Beginn der Adventszeit ziert ein geschmückter Christbaum einen prominenten Platz. Zudem landete der Verein mit einer Schmück-Aktion samt Verlosung einen Volltreffer.

Es war kein einfaches Jahr für den Ende Februar neu gegründeten Verein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Corona-Pandemie habe viele Aktivitäten nicht zugelassen. Zum Jahresende wollte der Vorstand um Vorsitzende Gabriele Förstle dann doch noch ein Highlight setzen. Die Idee eines beleuchteten Christbaums war geboren. Und diesen sollten die Bewohner mit ihren Kindern schmücken.

Anfang November war dann Eile geboten, denn um die Idee in die Tat umsetzen zu können, war es noch ein weiter Weg. Gabriele Förstle fand in Stadtrat Christian Hettmer einen Verbündeten für das Projekt. Hettmer wiederum gelang es, an vielen Stellen der Stadtverwaltung Unterstützer für das Vorhaben zu gewinnen. In Rekordzeit wurde vom Bauhof ein Fundament betoniert, von der Forstverwaltung eine Fichte aufgestellt und der Baum durch die Stadtwerke geschmückt. Ordnungsamt, Tiefbau und Stadtkämmerei leisteten ebenso ihren Beitrag, sodass pünktlich zum ersten Adventswochenende ein Weihnachtsbaum im Ort erstrahlte.

Schatzmeister Alfred Maser hatte zwischenzeitlich Christbaumkugeln bestellt. Schriftführerin Martina Siessmeir hatte die Mitteilungen an die Bewohner des Stadtteils erstellt, dass diese sich am Verzieren der Christbaumkugeln beteiligen sollen. „Die Resonanz war derart überwältigend, dass wir gleich noch einmal nachbestellen mussten“, freut sich Gabriele Förstle immer noch. Am Nikolaustag wurden insgesamt 80 geschmückte Christbaumkugeln in Kisten am Christbaum abgelegt, heißt es in der Pressemeldung. „Leider konnte dieses Jahr kein gemeinsames Schmücken erfolgen – aber das holen wir nächstes Jahr auf jeden Fall nach“, so Förstle.

Der Verein Dahoam in Reisch hatte sich noch eine weitere Idee einfallen lassen: Mit jeder abgegebenen Kugel nahm man an einer Verlosung teil. Die Gewinner von Gutscheinen Landsberger Firmen waren Josefine Dietrich, Isolde Turtenwald und Armin Dammann. „Mit der Idee hat der Verein wohl den richtigen Nerv getroffen“, freut sich Stadtrat Christian Hettmer. Offenbar gilt das auch für den Verein als solchen, denn innerhalb der kurzen Zeit seit der Vereinsgründung Anfang des Jahres zählt er bereits über 100 Mitglieder. (lt)

