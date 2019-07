vor 19 Min.

Ein Landsberger Schrauber auf den Spuren des Schakals

Karl und Sabine Kittel in der Oldtimerwerkstatt in München-Sendling. Der 56-Jährige aus Landsberg restauriert dort wertvolle Oldtimer.

Der Landsberger Karl Kittel restauriert in seiner Münchner Werkstatt wertvolle Oldtimer. Zum Ausgleich geht er in die Berge oder kümmert sich um die Bühnentechnik der landsberger bühne. Wie er zu seinem Spitznamen kam.

Von Silke Feltes

Erinnert sich noch jemand an Carlos, den Schakal? Den Terroristen mit dem gewissen Coolnessfaktor, auf den in den 1970er- und 1980er-Jahren rund hundert Anschläge zurückgehen? Dunkle Haare, rundes Gesicht mit weichen und gleichzeitig ernsten Zügen, dunkle Augen hinter dunkler Sonnenbrille. Ein Lehrer hatte ihm einst bestätigt, wie dieser berüchtigte Carlos auszusehen, seitdem hat er seinen Spitznamen weg: Der Landsberger Karl Kittel wird bis heute von seinen Freunden Carlos genannt. Dabei hat er bis auf das damalige Aussehen und das heutige ernste Wesen wirklich nichts mit dem skrupellosen Terroristen gemein. Carlos Kittel restauriert Oldtimer.

In seiner Werkstatt in München-Sendling hat er schon unzählige Liebhaberstücke repariert oder gleich komplett saniert. Alte oder schnelle Autos, das war schon früher seine Leidenschaft, die er zum Beruf gemacht und mit der er sich schließlich vor knapp 25 Jahren selbstständig gemacht hat. Kittel ist 1963 in Buchloe geboren („Die Mutter meinte, dort sei das Krankenhaus besser“), aufgewachsen im heutigen Färberhof, später in Kaufering.

Kittel weiß, wie man einen Motor auseinanderbaut, repariert und wieder zusammenbaut

Schon als Jugendlicher schraubte Kittel an Zweirädern herum und optimierte, was ging. Erst Fahrräder („damit habe ich in den 70ern ein Ammerseerennen gewonnen“), dann Mofas und Kleinkrafträder. Eine Lehre als Kfz-Mechaniker gleich nach dem Quali schien da nur logisch. Kittel schwärmt noch heute von seinem damaligen Ausbildungsmeister in der Lkw-Werkstatt der Baywa im Landsberger Osten, Michael Happach. Damals hätte er alles wirklich von der Pike auf gelernt. Lkw-Motoren beispielsweise sind viel zu teuer, die werden nicht einfach wie ein Pkw-Motor ausgetauscht, sondern vielmehr komplett zerlegt, repariert und wieder zusammengebaut. Das lerne heute keiner mehr, so Kittel.

Er arbeitete, sparte und kaufte sich schließlich sein erstes eigenes Auto, „einen Ascona A für 400 Mark“. Nach einem Gesellenjahr wechselte Kittel in eine kleinere Werkstatt, dann in den Boschdienst und machte schließlich in der Saarbrücker Meisterschule seinen Meister. Da lebte er schon mit seiner ersten Frau, der Landsberger Maßschneiderin Ruth Hecking, in München und arbeitete in einer Oldtimerwerkstatt.

Für Werbefilme brachte er die edlen Karossen auf Hochglanz

Ende der 1980er lernte Carlos Kittel den europaweit erfolgreichen Werbefilmer und Regisseur Hans-Joachim „Bulle“ Berndt und seine Produktionsfirma Filmhaus kennen. Ein Jahr später stieg er dort ein und baute deren Oldtimersammlung inklusive Werkstatt auf. Für erfolgreiche Werbefilme brauchte es oft tolle Autos mit Charakter. Genau Kittels Ding. Ein spannendes Leben begann, Kittel war auf vielen Drehs als Herr über rund 50 Automobilschätze weltweit dabei.

Als irgendwann die coole Zeit der Werbefilmerei in Massenproduktion überging, beschloss Carlos Kittel, dass es an der Zeit sei, sein eigenes Ding zu machen. Er mietete Räume in München-Sendling und begann vor knapp 25 Jahren seine eigene Restauratorenkarriere mit einer eigenen Oldtimer-Werkstatt. Von Anfang an mit dabei war seine zweite Frau, Sabine Kittel, den Landsbergern bestens bekannt als Vorsitzende der landsberger bühne, wo Carlos Kittel übrigens seit Langem ehrenamtlich für die Bühnentechnik zuständig ist.

Kittel schraubt auch gerne bei der landsberger bühne

Drei Lehrlinge, ein Geselle und der Chef: In Kittels Werkstatt werden alte Lieberhaberstücke gehegt und gepflegt. Von der Begutachtung bis hin zur Komplettrestauration macht Kittel alles: Motor, Elektrik, Mechanik, Karosserie, Innenausbau, Lackierung – alles kommt aus einer Hand. Bei einer Komplettsanierung (die gut und gerne zwei Jahre dauern kann) baut er das gesamte Auto auseinander und setzt es wie neu – aber mit den Originalbauteilen und Seriennummern – wieder zusammen. Das können nicht mehr viele Werkstätten, wie Kittel betont. Gutes Fachpersonal ist in dem Bereich (und auch bei ihm) oft Mangelware.

Alte 911er Porsche, Rolls Royce, Jaguar, Mercedes SL, MG, alle schon durch seine Hände gegangen. Ein Oldtimer ist in erster Linie Liebhaberei, ein Hobby, sagt Kittel. Wenn dann noch der Wertzuwachs hinzukomme, freue das natürlich den Besitzer. Er selber handelt nicht mit Oldtimern, weil man seiner Meinung nach diese beiden Geschäftsbereiche – Verkauf einerseits sowie Werkstatt, Beratung, Gutachten, Pflege andererseits – trennen muss, um glaubwürdig zu bleiben.

Restaurieren und Verkaufen? Ein No-Go

Einen kleinen Luxus hat er sich dann doch gegönnt: Vor zehn Jahren hat er privat einen Mercedes Benz W 113, Baujahr 1964, einen Cabrio-Klassiker mit dem Spitznamen Pagode, erworben. Auch ist Carlos Kittel Vorsitzender und Regionalleiter des Pagodeclubs München sowie Technikstützpunkt Südost des Mercedes-Benz SL-Clubs Pagode.

Zur Entspannung besteigt der 56-Jährige regelmäßig größere Berge – zuletzt das Matterhorn in der Schweiz – oder geht hochalpine Skitouren. Um für eine anspruchsvolle Bergbesteigung fit zu sein, läuft Kittel vorher mehrmals die Zugspitze hoch. Sein Traumauto ist übrigens ein 288 GTO Ferrari, Marktwert derzeit rund zwei Millionen Euro. Ist den Carlos, der Schakal, nicht seinerzeit auch gefahren?

