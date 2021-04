Ein Zeltplatz als Geschenk

Die Frühjahrsvollversammlung des Kreisjugendrings findet erneut online statt. Im Mittelpunkt stehen ein Projekt am Windachspeicher und die Auswirkungen der Corona-Krise

44 Delegierte der Jugendverbände und etwa 25 Gäste haben sich zum zweiten Mal zu einer Online-Vollversammlung des Landsberger Kreisjugendrings (KJR) getroffen. Im Mittelpunkt standen der geplante Jugendzeltplatz am Windachspeicher, dessen Trägerschaft der Jugendring übernehmen wird, und die Corona-Pandemie.

Seine Verwirklichung könnte ein passendes Geschenk zum 75-jährigen Bestehen des Kreisjugendrings im Jahr 2023 werden, meinte KJR- Geschäftsführer Stefan Ehle. Landrat Thomas Eichinger ( CSU), der an der Konferenz teilnahm, zeigte sich in diesem Zusammenhang zumindest „vorsichtig optimistisch“.

Stefan Ehle hatte zuvor über die Grundzüge der Planung informiert, über die es bereits Vorgespräche mit der Verwaltung im Landratsamt gegeben habe. Dabei soll das Servicegebäude aus Kostengründen in abgespeckter Form verwirklicht werden. So verzichte man auf die ursprünglich vorgesehene Großküche. Jugendgruppen, insbesondere die Pfadfinder, hätten laut Ehle ohnehin ihre eigene mobile Küche dabei oder könnten sich zur Not auch Spirituskocher des Jugendrings ausleihen. Die Einrichtungen des Betriebsgebäudes wie die Toiletten und Duschen, die Lagerräume und ein Notfallraum für Gewitter seien alle nur von außen zugänglich, einen Flur gebe es nicht. Die Belegung des Platzes wolle man auf jeweils eine Gruppe beschränken, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die Außenanlagen mit einer Gartenhütte und Feuerstelle könne man zusammen mit einem Jugendverband anlegen, sagte Stefan Ehle.

Praktisch einstimmig folgten die Delegierten dem Antrag von Andreas Kohlhund von der Jugendfeuerwehr, in dem es hieß, dass der Zeltplatz eine wichtige Möglichkeit darstelle, um die Jugendarbeit nach Corona wieder ins Laufen zu bringen. Auf die Pandemie war auch KJR-Vorsitzende Birgit Geier in ihrer Begrüßung eingegangen. In der Jugendarbeit habe man sich von der Politik fast etwas vergessen gefühlt, meinte sie, da nur die Schule im Vordergrund gestanden sei. Beeindruckt gewesen sei sie von dem Einfallsreichtum der Gruppen bei der Nutzung der digitalen Medien. In ihrem Verband, der Wasserwacht, habe man sogar ein virtuelles Zeltlager ausgerichtet. Die digitalen Angebote seien aber nur eine Notlösung, denn die Jugendarbeit lebe von den persönlichen Beziehungen. Von den besonderen Herausforderungen für die Jugendarbeit sprachen neben Eichinger auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling und der CSU-Landtagsabgeordnete Alex Dorow in ihren eingespielten Videobeiträgen.

Trotz Corona habe man eine ganze Reihe von geplanten Vorhaben umsetzen können, sagte Birgit Geier. Dazu gehörten eine Kinderfreizeit und Tagesfahrten in den Sommerferien. Verteilt wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt „Bastelsackerl“ und 113 junge Leute nahmen an Fortbildungen teil. So konnten auch 77 neue Juleica-Jugendleiterausweise ausgestellt werden. Insgesamt gebe es im Landkreis 322 derart qualifizierte Jugendleiter, eine Zahl, auf die man stolz sei.

Nur ein Viertel der sonst üblichen Übernachtungen konnte man 2020 im Jugendübernachtungshaus Utting verzeichnen, sagte Stefan Ehle. Das dadurch verursachte Haushaltsdefizit konnte aus einem Sonderprogramm des Bundes und durch den Landkreis ausgeglichen werden. Überraschend kam neben dem Ausfall der 3000 Euro teuren Spülmaschine in Utting der Crash der Computeranlage in der Geschäftsstelle, wobei man in der Folge über 7000 Euro für die umfangreiche Datenrettung ausgeben musste. Zurückbezahlt wurden dem Landkreis 45000 Euro der 73000 Euro, die zweckgebunden für die Zuschussanträge der Verbände vorgesehen waren, die coronabedingt nur spärlich eingegangen waren.

Nur noch geringe Hoffnungen hat Stefan Ehle, dass der bereits 2020 verschobene Sommerempfang des Bezirkstagspräsidenten am 10. Juli ausgerichtet werden kann, Man plane jedoch weiter, um zumindest für 2022 ein fertiges Konzept in der Schublade zu haben. Schließlich wurden die Jugendgruppen aufgefordert, sich am oberbayerischen Jugendfilmfestival, für das die Preisverleihung in Kaufering stattfinden soll, und an den Jugendkulturtagen 2022 zu beteiligen.