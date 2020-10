05:43 Uhr

Ein guter Tropfen vom Ammersee-Westufer

Plus Uli Ernst aus Utting lässt eine bei uns verschwundene Form der Landwirtschaft wieder aufleben. Er baut Wein an. Welche Rolle Glitzerpapier und ein Radio dabei spielen.

Von Elisabeth Deml

„Der Wein steigt in das Gehirn, macht es sinnig, schnell und erfinderisch, voll von feurigen und schönen Bildern.“ Die verheißungsvollen Zeilen Shakespeares rühmen eines der wohl ältesten Getränke der Menschen: den Wein. Dieser wird nun wieder in der Ammersee-Region zwischen Utting und Schondorf auf dem Klopfer-Berg von dem Landwirt Uli Ernst und seiner Frau Corinne angebaut. Vor wenigen Tagen wurden die reifen Trauben gelesen und werden jetzt zu Wein weiterverarbeitet.

„Meine Motivation für dieses Projekt besteht darin, dass meine Familie am Ammersee tief verwurzelt ist. Ich folge somit einer langen Generation von Landwirten“, erklärt Ernst, der immer wieder mit Pioniergeist und dem Drang, Neues zu wagen, von sich reden macht. Neben dem Weinanbau betreibt die Familie einen mobilen Hühnerstall, das Hanflabyrinth „Ex Ornamentis“, einen Klettergarten, 13 Schnittblumenfelder sowie einen Bauernhof mit Bio-Rindern. Erst kürzlich berichtete das Landsberger Tagblatt über ein weiteres Projekt von Uli Ernst, den Hanfanbau.

Landwirt Uli Ernst aus Utting hat ein neues Betätigungsfeld: den Wein. Dieses Jahr fand erstmals eine Lese auf seinem Weinberg statt. Nächstes Jahr ist der Wein reif. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Voraussetzungen für eine gute Weinlese seien gegeben, heuer habe auch das Wetter mitgespielt. Auch der kalkhaltige Boden, der die für den Anbau so wichtigen Minerale freisetzt, gehöre zu diesen guten Bedingungen. Außerdem wurden die Reben von herbstlichem Frost verschont.

Die Rebsorte Sauvignac, die Uli Ernst für seinen Weingarten gewählt hat, ist eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc und Riesling und einem nicht näher bekannten Resistenzpartner. Daher verfügt die Sauvignac-Rebe über eine hohe Pilzresistenz. Auf diese legt der 49-jährige Landwirt aus mehreren Gründen großen Wert.

Der Uttinger Wein ist bio

Synthetische Pflanzenschutzmittel will der Biobauer nicht einsetzen. „Als Landwirt trägt man die Verantwortung für die kommenden Generationen“, begründet er seinen Entschluss. Außerdem ist das Klima am Ammersee verhältnismäßig niederschlagsreich, was die Ausbreitung von Pilzen begünstigt. Ernst bevorzugt eine weit natürlichere und umweltschonendere Variante, bei der Schwefel oder Backpulver in Wasser aufgelöst und über das Feld versprüht wird. Mit dieser Methode lassen sich die Blätter vor Pflanzenschädlingen und Pilzbefall schützen.

Die Vögel lassen sich nur schwer von den Trauben abhalten

Die eigentliche Schwierigkeit bildeten dieses Jahr jedoch die zahlreichen Vögel, die trotz Glitzerpapier, einem künstlichen Uhu sowie einem Radio nicht von den Trauben abzuhalten waren. „Für das nächste Jahr werden wir weitläufig Netze zum Schutz vor den Staren über die Reben spannen“, lautet der Entschluss des Winzers, der mit seiner ersten Ernte dennoch sehr zufrieden ist. Rund 100 Kilo Trauben konnten auf einer Anbaufläche von rund 0,7 Hektar geerntet werden. Mittelfristig soll der Weinberg bis zu 5000 Liter Wein im Jahr liefern. Im Vorjahr war die Ernte durch das Hagelunwetter an Pfingsten fast vollkommen zerstört worden.

Der Grad Oechsle, eine Maßeinheit, die den Zuckergehalt im unvergorenen Traubensaft beschreibt, liege überdies bei einem Wert von über 90 und entspreche somit den Vorstellungen des Winzers. Ein solcher Oechsle-Grad entspricht einem natürlichen Alkoholgehalt von über zwölf Volumenprozent. Wie der Wein der „Ammersee Weinery“ vom Klopfer-Berg heißen wird, steht noch nicht fest.

Bekannt ist allerdings, dass dieser neben weiteren Produkten wie Eiern, Hanf- und Sonnenblumenöl in dem Bio-Betrieb gekauft werden kann. Zukünftig erhofft sich Uli Ernst, den Wein auch guten Restaurants in der Region anbieten zu können.

In Rheinhessen wird der Wein reifen

Die Trauben wurden nach der Ernte gleich nach Rheinhessen gefahren, um im Weingut der Familie Fischborn zu „frischem und fruchtigem“ Wein weiterverarbeitet zu werden. Eine eigene Kellerei einzurichten, ist Ernst noch zu teuer. Man müsse erst sehen, wie sich der neue Betriebszweig entwickle. Im kommenden Frühjahr wird der erste Ammersee-Wein genussreif sein. „Wir sind ein starkes Team“, schwärmt Uli Ernst rückblickend und lobt alle, die ihm mit Rat und Tat zur Seite standen. Darunter seine Frau Corinne, Absolventen aus der Winzerszene, fachkundige Berater und zahlreiche Weinspezialisten, die den Weinanbau mit ihren Fachkenntnissen überhaupt erst ermöglichten.

Dabei gestaltete sich das zuerst als wahre Zitterpartie, da der Anbau von Reben bis vor Kurzem in der Ammersee-Region gar nicht gestattet war. Erst durch einen neuen Beschluss der Europäischen Union, den Uli Ernst als „Liberalisierung im Weinanbau“ bezeichnet, konnten die ersten Reben vor drei Jahren eingepflanzt werden. Und damit wurde dann auch an längst vergangene Zeiten angeknüpft, in denen einst die Römer zwischen Utting und Schondorf Wein anbauten und sich nach guter Ernte vielleicht der Worte bedienten: „Vinum bonum deorum donum“ – ein guter Wein ist Geschenk der Götter.

