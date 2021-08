Das sind die Pläne fürs Vereineheim in Epfenhausen

Plus Die Vereine und der Kindergarten sollen in Epfenhausen eine neue Heimat bekommen. Die Pläne stellt eine Architektin jetzt vor.

Noch steht das alte Gebäude in der Epfenhausener Bahnhofstraße, in dem Kindergarten und Schützenheim untergebracht waren. Dass es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, der neben Kindern und Schützen auch von anderen Vereinen genutzt werden kann, ist längst beschlossen (LT berichtete). Nun hat Architektin Annette Degle dem Penzinger Schul-, Kindergarten-, Kultur- und Sportausschuss eine erste Planung vorgestellt.