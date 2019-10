FC-Weil-Spieler zum Einkleben: Wenn Stickeralben Leben retten

Plus Kreisliga-Kicker als Sammelstars: Mit einem außergewöhnlichen Projekt will der FC Weil krebskranken Menschen helfen. Das Heimspiel gegen Jahn steht unter einem besonderen Motto.

Wenn Sammler zu einem Stickeralbum mit Fußballern greifen, dann um Nationalspieler einzukleben, die an Welt- oder Europameisterschaften teilnehmen. Einige Weiler haben 2019 eine Ausnahme von dieser Regel gemacht. Sie sammelten und tauschten, blätterten und klebten, verglichen und feilschten, bis es komplett war: das Stickeralbum ihres heimischen Vereins, dem FC Weil (FCW). Die Aktion hat einen sozialen Hintergrund.

Auf 20 Seiten tummeln sich Spieler, Trainer, Funktionäre - und ein Edelfan

„Die Idee kam uns relativ spontan“, sagt Hannes Greinwald, einer der Initiatoren des Projekts und Spieler des Vereins. „Früher hat ja jeder Panini-Sticker gesammelt. Wir fanden die Vorstellung cool, dass auch wir Amateurfußballer einmal in so einem Stickeralbum zu sehen sein könnten.“ Seit Anfang des Jahres plante ein vierköpfiges Team Schritt für Schritt Aufbau, Design und nicht zuletzt auch die Finanzierung des Projekts. Das Resultat: 20 Seiten, auf denen sich neben den Spielern und Betreuern der beiden Herrenteams auch Vereins-„Legenden“ wie Ernst Sedlmayr und Erwin Skaper wiederfinden. Sedlmayr ist der „Edelfan“ des Vereins. Er kommt seit Langem zu den Spielen des FCW und fiebert mit dem Team mit. Skaper ist Ehrenvorsitzender des Vereins und der Fußballabteilung sehr verbunden.

Die Sticker waren schnell ausverkauft

Ende Juni stellten die Verantwortlichen das Projekt dann vor und fanden damit großen Anklang: Nach gerade einmal zwei Tagen waren sämtliche Sticker und Alben in den Verkaufsstellen in Weil ausverkauft. Die Druckerei musste nachliefern. „Wir hätten nie gedacht, dass unsere Aktion so gut ankommt“, freut sich Mitorganisator Christoph Philipper.

Insgesamt 100 Hefte und knapp 10.000 Sticker brachten die Fußballer unters Volk. Ein Erfolg, der sich auch finanziell lohnte: Bis zum Ende der Aktion spülte der Verkauf über 1600 Euro in die Mannschaftskasse der Weiler Fußballer. Diese hatten im Sommer mit dem Aufstieg in die Kreisliga den größten Erfolg der 90-jährigen Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Doch anstatt das Geld aus dem Sticker-Verkauf für Feierlichkeiten auszugeben, kam ihnen die nächste Idee: Sie wollten etwas Gutes tun. Bloß an welcher Stelle?

Das Heimspiel gegen Jahn steht unter einem speziellen Motto

„Durch einen Mitspieler ist uns die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) bekannt“, sagt Mit-Initiator Hannes Greinwald. Die Organisation vermittelt Stammzellenspenden an Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Jede Registrierung kostet die DKMS jedoch 35 Euro. „Wir waren uns schnell einig, dass die Einnahmen aus unserer Aktion dort am besten aufgehoben sind“, sagt Greinwald.

Um neben Spenden auch Aufmerksamkeit zu erreichen, stellen die Weiler Fußballer den Heimspieltag am Donnerstag, 3. Oktober, gegen Jahn Landsberg unter das Motto „Mit Teamgeist gegen Blutkrebs“. Mit einer großen Registrierungsaktion wollen sie laut Greinwald „die Leute dazu bewegen, sich über das Thema Typisierung schlau zu machen, und damit einem Menschen vielleicht eine zweite Chance geben“. Eine Initiative, die auch der Verein unterstützt: Er hat angekündigt, die Spende in Anlehnung an sein Gründungsjahr auf 1928 Euro zu erhöhen.