Für Kinder gibt’s in Landsberg jetzt eine eigene Notaufnahme

Plus Am Montag startet am Klinikum Landsberg ein neues Angebot. Wie die Kindernotaufnahme funktioniert und was Eltern jetzt schon wissen sollten.

Beim Betreten des kleinen Raums im Erdgeschoss des Landsberger Klinikums wird einem sofort klar, für wen er eingerichtet wurde: An den Wänden hängen etliche – von Kindern gemalte – Landschafts- oder Tierbilder, auf dem Schreibtisch thront „Ludwig Lustig“, das grüne Froschmaskottchen aus Stoff. In bunter Schrift wird gute Besserung gewünscht. Der Raum, über dessen Tür derzeit noch das alte Schild mit der Aufschrift „Gipsraum“ prangt, ist eindeutig für die Versorgung von Kindern umgestaltet worden. Dort startet ab Montag eine sogenannte Kindernotaufnahme.

Bisher gab es keinen solchen Raum am Landsberger Klinikum. Der leitende Oberarzt für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Michael Steidl, nennt die Gründe für die Einrichtung. Zum einen:„Wir wollen die Kinder etwas abseits des Trubels untersuchen können.“ Damit meint er den üblichen Betrieb in der Notaufnahme. Der Raum sei dennoch in die zentrale Notaufnahme des Klinikums integriert, führt er fort. Ein weiterer Aspekt: Kinderärzte könnten die jungen Patienten einfacher untersuchen und schnell entscheiden, „wer aufgenommen werden muss und wer wieder nach Hause darf“, so Steidl.

So lief die Behandlung von Kinder-Notfällen bislang ab

Bisher seien die Kinder dafür meist sofort auf die Kinder- und Jugendstation im ersten Stockwerk gebracht worden. Die Ärzte auf dieser Station hätten dann alle Hände voll zu tun gehabt – speziell, wenn sie sich sowohl um die bereits stationären Patienten kümmern und gleichzeitig bei allen neuankommenden Kindern eine Diagnose stellen mussten.

Der neue Raum der Kindernotaufnahme optimiere nun die Koordinierung und auch die „notfallmäßige Versorgung“, sagt Steidl. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem „zeitgemäßeren Verfahren“. Ein räumlicher Vorteil sei zudem die Nähe zu den einzelnen Fachdisziplinen, zu welchen beispielsweise die Chirurgie zählt und deren Einrichtungen sich ebenfalls im Erdgeschoss befänden.

Behandelt werden sollen wirklich nur Notfälle

Dr. Michael Steidl ist bei der Kindernotaufnahme vor allem wichtig, dass dabei das Wort „Notfall“ im Mittelpunkt stehe. Denn trotz der neuen Einrichtung würden sich die bisher üblichen „ambulanten Strukturen nicht ändern“. Der leitende Oberarzt betont ausdrücklich: „Erste Anlaufstellen für Eltern mit kranken Kindern bleiben die ortsansässigen Kinderärzte und die Gesola-Bereitschaftspraxis. Die unmittelbare Vorstellung im Klinikum bleibt dem Notfall überlassen.“

Mit der Station wolle man keiner anderen Praxis Patienten „wegnehmen“, sondern hauptsächlich die Versorgung im Haus verbessern, versichert Steidl. Der Oberarzt schätzt die „sehr gute Zusammenarbeit“ und den „persönlichen Draht“ mit und zu den niedergelassenen Haus- und Kinderärzten sehr. „Die Kindernotaufnahme darf die bisher geltende Krankenversorgung nicht beeinflussen.“

Weiteres Personal ist nicht notwendig

Wann sollten Eltern ihre Kinder dann überhaupt in die Notaufnahme bringen? Steidl skizziert einen beispielhaften Fall: „Ein kleines Kind fällt spät abends vom Wickeltisch und weder der Haus- oder Kinderarzt, noch die Bereitschaftspraxis Gesola haben geöffnet. Dann bringen die Eltern das Kind zu uns, wir untersuchen es auf eine mögliche Gehirnerschütterung oder Brüche in der neuen Kindernotaufnahme und entscheiden, ob es auf die Kinderkrankenstation muss.“ Es geht also speziell um die Notfälle, in denen die primären Ansprechpartner nicht erreichbar seien. Dazu kämen die schwerwiegenderen Notfälle. Für kleinere Beschwerden sei im Klinikum weder genug Zeit noch Personal, fügt Steidl an: „Wir sind keine Kinderarztpraxis.“

Für die neue Kindernotaufnahme ist laut Aussage des Oberarztes kein zusätzliches Personal notwendig. Assistenzärzte seien rund um die Uhr vor Ort und bekämen Unterstützung von Pflegefachkräften aus der Nothilfe sowie von der Kinderkrankenstation. Die genaue Koordinierung werde in den nächsten Tagen stattfinden, meint Steidl.

Dass das Projekt am Montag, 2. September, also noch in den Sommerferien startet, ist kein Zufall. „In den Sommermonaten kommen im Vergleich zum Winter eher weniger Kinder zu uns.“ So kann die Kindernotaufnahme im Klinikum Landsberg gut getestet und gegebenenfalls noch optimiert werden.