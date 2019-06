vor 51 Min.

Für die Stockwirtschaft bei Asch gibt es wieder neue Pläne

Vor fast vier Jahren brannte das Fuchstaler Lokal fast vollständig ab. Nach mehreren Fehlschlägen unternimmt die Eigentümerin jetzt einen neuen Versuch, eine Baugenehmigung zu bekommen.

Von Andreas Hoehne

Die im Jahr 2015 durch einen Brand zerstörte Wirtschaft in der Nähe der Stockkapelle bei Asch soll wiederaufgebaut werden. Die Fuchstaler Gemeinderäte stimmten mit einer Ausnahme dem Bauantrag einer auswärtigen Eigentümerin zu. Eingerichtet werden soll in dem Gebäude ein Tagescafé, das von 14 bis 18 Uhr geöffnet hat, teilte Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Sitzung mit. Außer der Betreiberwohnung sind noch eine Ferienwohnung, Tenne und Scheune vorgesehen.

Zweimal klappte es mit der Genehmigung nicht

Ob der Bau tatsächlich verwirklicht werden kann, hängt allerdings noch von der Zustimmung der Baubehörde im Landratsamt ab. Bereits im Juni 2018 hatten die Gemeinderäte mit knapper Mehrheit gegen eine formlose Bauanfrage auf ein Café mit Backstube gestimmt, nachdem sie von der ablehnenden Haltung der Baubehörde erfahren hatten. Diese hatte das Zurücksetzen von der Straße und das Maß der Aufteilung für Wohnzwecke und Gastronomie bemängelt. Im September 2017 war ebenfalls ein Antrag auf Errichtung eines reinen Wohngebäudes mit Fremdenzimmern zurückgewiesen worden.

Am Anfang war ein Bierkeller

Das Landratsamt habe nach einer Ende 2016 gestellten Voranfrage grundsätzlich erläutert, unter welchen Bedingungen ein Wiederaufbau möglich sei, berichtete Karg, dazu gehöre auch die Nutzung als Gastronomie. Gegen kleinere Festlegungen des Bescheids verstoße der nun vorliegende Antrag, da man das Haus 1,90 Meter weiter von der Straße zurücksetzen möchte. Auch bei der Höhe und Breite der Nebengebäude gebe es eine geringe Abweichung. Die Kubatur des Haupthauses entspreche jedoch dem früheren Bestand. Auch die Gestaltung des Gebäudes zur Straßenseite hin wurde von den Gemeinderatsmitgliedern als ansprechend beurteilt. Bereits vor einiger Zeit hatten sie beschlossen, den Standort mit einem Glasfaserkabel an das schnelle Internet anschließen zu lassen. Von den ursprünglich auf über 100.000 Euro angesetzten Kosten bleibt der Gemeinde allerdings nur ein Eigenanteil von etwa 10.000 Euro.

Damals stand die Ruine am Stock schließlich zum Verkauf: Das Gelände steht zum Verkauf

Die Gastwirtschaft am Stock war im Jahr 1860 vom Ascher Goggelwirt Georg Dölzer gebaut worden, der auch eine eigene Brauerei besaß. Zunächst war sie der Standort für einen unterirdischen Bierkeller, in dem der Gerstensaft im Sommer gekühlt werden konnte. Die Gaststube bot seinerzeit den Gläubigen nach ihrer Andacht in der 1647 errichteten Stockkapelle „erquickende Labung und nötige Stärkung“, schrieb Konrad Fürst in seiner 1880 erschienenen Chronik über das Fuchstal. Zudem war sie „Anziehungspunkt für gesellige Unterhaltung besonders während der Sommermonate“, heißt es weiter. Außerdem gab es hier einen Scheibenschießstand.

Die Wirtschaft ging später in das Eigentum einer Ascher Familie über und war in den vergangenen Jahrzehnten wechselnd verpachtet. Sie brannte am Abend des 27. Juli 2015 fast vollständig ab.

Das LT berichtete damals: Feuer legt Stock-Gaststätte in Schutt und Asche

Bereits 1970 war wegen Einsturzgefahr das ehemalige Mesnerhaus neben der Kapelle abgerissen worden.

Themen Folgen