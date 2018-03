Gebetshaus: Die neue, alte Art zu glauben

Viele Menschen sind auf der Suche nach etwas. Ihren Halt suchen sie nicht mehr in normalen Kirchen, schreibt LT-Redakteur Gerald Modlinger in seinem Kommentar.

Wer an einem ganz normalen Sonntag einen katholischen oder evangelischen Gottesdienst besucht, kann durchaus Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der beiden großen Amtskirchen bekommen. In den spärlich besetzten Reihen finden sich meist nur ältere Menschen, Kinder, Jugendliche und Familien dagegen kaum noch. In den vergangenen Jahrzehnten sind Religion und Kirche aus dem Alltag der meisten Menschen verschwunden.

Einfache Worte ziehen bei jungen Menschen

Während sich die Kirchen leeren, breitet sich auch in Landsberg eine neue charismatische christliche Bewegung aus. Spielte sich das bisher vor allem in freikirchlichen Gruppen ab, schwappt die Welle jetzt auch auf die evangelische und katholische Kirche über. Viele Menschen sind nach wie vor auf der Suche – nach etwas, was sie in den etablierten Kirchen oft nicht mehr zu finden glauben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es offenbar einerlei ist, ob eine Kirche eher modern oder traditionell geprägt ist. Attraktiver finden viele gerade jüngere Menschen einfache, starke Worte, Charisma und Gemeinschaft, so wie es vielleicht auch vor 2000 Jahren in den ersten Christengemeinden der Fall war.

