Turbulente Zeiten bei der Greifenberger LWD-Fraktion

Plus Im Gemeinderat Greifenberg gibt es Turbulenzen. Zwei der fünf Gemeinderäte der Gruppierung LWD von Bürgermeisterin Patricia Müller treten aus der Fraktion aus. Sie kritisieren die Amtsführung Müllers.

Bei der Kommunalwahl im März 2020 gab es eine klare Siegerin: Patricia Müller wurde neue Bürgermeisterin und ihre neugegründete Wählergruppe „L(i)e- benswertes Dorf“ mit fünf Sitzen auf Anhieb stärkste Fraktion im 14-köpfigen Gemeinderat. Doch jetzt ist die Fraktion zerbrochen. Bernhard Heinemann und Klaus Röder haben ihren Austritt erklärt. Das sorgt für Turbulenzen. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird deswegen sogar Maximilian Schuler von der Kommunalaufsicht im Landratsamt erwartet.