vor 21 Min.

Hang rutscht ab: Weg an der Stadtmauer in Landsberg ist gesperrt

Die Verbindung von der Sandauer Straße zur Stadtmauer in Landsberg ist blockiert. Die Sicherungsarbeiten sollen bald beginnen.

Unterhalb der Epfenhauser Siedlung ist entlang der Stadtmauer ein Teilstück des Wanderweges gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt von der Treppenanlage an der Sandauer Straße in Richtung Heilig-Geist-Spital, teilte die Stadt am Sonntag mit.

Ein Stück Hang ist abgerutscht und damit sei die Verkehrssicherheit des Weges nicht mehr gegeben. Die Stadt bemühe sich, die Hangsicherungsarbeiten so zügig wie möglich durchzuführen. Da der Weg allerdings nicht mit schwerem Gerät bearbeitet werden kann, können die Mitarbeiter des Bauhofs die Arbeiten nur per Hand ausführen. Der Beginn der Arbeiten ist Mitte der Woche geplant. Wann der Weg wieder hergestellt ist, hänge von der Witterung ab. (lt)

