Illegale Autorennen: Teilnehmer müssen aus dem Verkehr gezogen werden

Sie gefährden nicht nur sich, sondern vor allem andere: LT-Redakteur Dominic Wimmer hat kein Verständnis für die Teilnehmer von illegalen Autorennen.

Muss den erst etwas Schlimmes passieren, damit manche Leute wachgerüttelt werden? Immer wieder kommt es in Deutschland bei illegalen Autorennen zu Toten und Schwerverletzten. So auch am Wochenende erst in Dresden, wo ein Bub von einem Auto getötet wurde, dessen Fahrer sich wohl mit einem anderen ein Rennen lieferte. Dass nun offenbar auch im Landkreis Landsberg immer öfter Fahrer von PS-starken Autos auf öffentlichen Straßen testen wollen, wessen Wagen schneller ist, ist bitter. Diese Leute gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass sich die Freunde von aufgemotzten Autos im Landkreis treffen, sich austauschen und die anderen Wagen bestaunen. Aber der Spaß hat ein Ende, wenn Anwohner unter Lärm- und Geruchsbelästigung leiden, weil PS-Poser mit ihren Autos Burn-outs hinlegen, und wenn mutmaßlich sogar einfach Zufahrten zur B17 gesperrt werden, damit illegale Rennen stattfinden können.

Es bleibt zu hoffen, dass die Polizei diese Leute schnellstmöglich aus dem Verkehr zieht und diese dann entsprechend bestraft werden. Das beste Mittel dazu: Führerschein wegnehmen.

