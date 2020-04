vor 1 Min.

In Dießen backt im Café Vogel die fünfte Generation

Geschäftsübergabe an den Sohn: Geselle Lukas Golder macht Mandelhörnchen. Er übernimmt das Café Vogel in Dießen von seinen Eltern.

Plus Das Kaffeehaus „Café Vogel“ in der Dießener Johannisstraße ist seit 1904 in Familienhand. Jetzt ist Lukas Golder in den Betrieb eingestiegen. Wie er Altbewährtes und Neues verbindet.

Von Thomas Wunder und Gerald Modlinger

Das Café Vogel, ein Kaffeehaus im Zentrum von Dießen, ist seit 1904 und in vierter Generation in Familienhand und altbekannt beispielsweise für sein großes selbst gemachtes Tortensortiment sowie die familienfreundliche Atmosphäre. Jetzt steht wieder ein Wechsel an – in die fünfte Generation.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen