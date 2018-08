vor 36 Min.

Jetzt kommen die Kelten, Schotten und Iren nach Schloss Kaltenberg

„Deutschland-Military-Tattoo“ - so lautet ein Event, das am Samstag Dudelsackklänge nach Kaltenberg bringt.

Auf Schloss Kaltenberg fliegen bei den Highland Games Baustämme und Steinkugeln durch die Luft. Dazu gibt es Dudelsack-Klänge, Trommeln und spektakuläre Choreografien.

Von Dieter Schöndorfer

Kaum sind der Schwarze Prinz, die Ritter, Gaukler und Marktleute abgereist, ziehen Kelten, Schotten und Iren auf Schluss Kaltenberg ein. Und das nicht etwa leise, sondern mit unüberhörbaren Klängen von Pipes and Drums, also Dudelsäcken und Trommeln. Es sind auch nicht Helden in Strumpfhosen, sondern Männer – und natürlich Frauen – in Röcken, die das Auge des Betrachters auf sich ziehen, und zwar am Samstag, 4. August.

Der Prinz studierte in Edinburgh

Es ist eine Doppelveranstaltung mit Highland Games ab 10 Uhr und dem Musikevent „Deutschland-Military-Tattoo“ ab 19.30 Uhr, die Veranstalter Ulrich Lautenschläger in den Landkreis gebracht hat. Der Potsdamer veranstaltet das Deutschland-Military-Tattoo und sieht sich nach der Tattoo-Legende Edinburgh und dem großen Basel-Tattoo als Trendsetter dieser aufsehenerregenden Musikshow. Lautenschläger ist stolz darauf, als seinen musikalischen Leiter Major Jason Griffith zu präsentieren. Dieser ist britischer Offizier, der in der Szene Star-Status genießt. Der Militärkapellmeister hat das Musikkorps der Leibgarde der Queen, die „Band of the Blues and Royals“, sowie das „Royal Military Tattoo Edinburgh“ 2016 geleitet.

Dies kommt dem Gastgeber auf Schloss Kaltenberg, Heinrich Prinz von Bayern, sehr entgegen. Er freut sich schon allein deshalb auf die Veranstaltung, weil er selbst in Edingburgh studierte und das dortige weltbekannte Tattoo miterlebte. Mit „tätowieren“ hat der Begriff „Tattoo“ nichts zu tun, sondern stammt ursprünglich aus dem Niederländischen und ging als „tapp toe“ in den militärischen Sprachgebrauch ein. Zur Zeit der Landsknechte bedeutete „tap toe“ nichts anderes, als dass die Marketender den Zapfhahn nach oben drehten, und das hieß: „Zapfhahn zu!“, also „Zapfenstreich!“ In neuerer Zeit wurde daraus „Tattoo“. Dieser Begriff bezeichnet heute militärmusikalische Veranstaltungen mit Bands und marschierenden Formationen.

Neben Kraft ist auch Geschicklichkeit bei den Highland Games gefragt

Doch Prinz Heinrich schwebt mit der Doppelveranstaltung mehr vor: „Mir ist wichtig, dass die Besucher, und darunter vor allem Familien, ein schönes Gesamterlebnis haben dürfen.“ Schotten folgen auf Ritter, das sei eine „potenziell lustige Alternative“, die ihm sehr gut gefalle. Dazu gehören auch die Highland Games, die untertags (Einlass ab 10 Uhr) auf dem Gelände vor der Arena stattfinden werden. Das sind Wettkämpfe, die laut Ulrich Lautenschläger zum einen sehr viel Spaß bringen, zum anderen sehr gut zum Deutschland-Tattoo passen. Zehn Gruppen, sogenannte Clans, werden dabei rund um Walhall, die große keltische Gastrohalle, aufeinandertreffen. Da sind ebenso klangvolle wie lustige Namen mit dabei wie „An Sgioba“, die „Bavarian Barbarians“, oder der „Höörder Clan“, aber auch die „Chicken Warriors“, der „Clan Mc Hohenlohe“ wie die „Boarischen Madln“ messen sich in ebenso unterschiedlichen wie ungewöhnlichen Disziplinen.

2019 soll die Veranstaltung über drei Tage gehen

Da geht es unter anderem darum, beim „Stone of manhood“ schwere Steinkugeln auf eine Plattform zu hieven. Oder der besser bekannte Baumstamm-Weitwurf, der eigentlich ein Baumstamm-Überschlag ist (Caber Toss). Beim Hackstockziehen sind Geschwindigkeit, Koordination und Teamwork gefragt und noch vieles andere mehr. Prinz Heinrich: „Das wird der soziale Teil des Veranstaltungstages werden.“ Denn die Leute sollen mit den Athleten in Kontakt kommen. So werden sich die Musiker des Abends bereits da unter die Leute mischen, ihre Instrumente vorstellen und für Fotos zur Verfügung stehen. Was Ulrich Lautenschläger gut gefällt: Entsprechend der Vorverkaufszahlen rechnet er am Samstag mit 6000 bis 6500 Besuchern.

Und dabei soll es nicht bleiben. Lautenschläger schwebt eine länger dauernde Kooperation mit dem Haus von Bayern vor: „Wir werden auch sofort mit dem Vorverkauf für 2019 beginnen.“ Dann sollen Highland Games und Tattoo-Musiker drei Tage lang das Kaltenberger Gelände bespielen.

