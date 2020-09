vor 21 Min.

Kaltenberg: So ist es den Teilnehmern beim Löwenmarsch ergangen

Plus Zum zweiten Mal organisiert Ludwig Prinz von Bayern von Kaltenberg aus die Spendenaktion "Löwenmarsch". So fällt sein Fazit aus.

Von Thomas Wunder

Der Regen in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat so manchem Teilnehmer des Löwenmarschs zu schaffen gemacht. Doch die Mehrzahl meisterte die Strapazen eines 100 Kilometer langen Fußmarsches. Auch der Organisator, Ludwig Prinz von Bayern, kam am Sonntagnachmittag nach rund 24 Stunden Gehzeit erschöpft in Hohenschwangau an. Er war aber auch glücklich, und das hat einen guten Grund.

Das Fazit von Ludwig Prinz von Bayern war positiv, vor allem, weil die Traummarke von 150.000 Euro an Spenden für das Hilfsprojekt „Learning Lions“ in Kenia zu diesem Zeitpunkt schon fast erreicht war. Das LT war beim Auftakt der Aktion in Kaltenberg dabei und hat mit einigen Teilnehmern gesprochen.

Unter den Teilnehmern waren auch einige Promis

Am Samstag um 14 Uhr starteten Ludwig Prinz von Bayern und rund 300 Teilnehmer in der Arena von Schloss Kaltenberg zum Löwenmarsch. 100 Kilometer in 24 Stunden – das ist ein ambitioniertes Ziel. Nicht jeder ging die ganze Strecke, manche stießen auch später dazu, insgesamt waren rund 500 Personen – mehr waren wegen Corona nicht erlaubt – unterwegs. Darunter waren auch viele Teilnehmer aus dem Landkreis und einige Prominente.

Das sind die Bilder vom Auftakt:

55 Bilder Startschuss für den Löwenmarsch in der Arena von Kaltenberg Bild: Thorsten Jordan

Die Mehrzahl der Teilnehmer erreichte am Sonntag Schloss Hohenschwangau. Die ersten, zwei Männer aus München, bereits um 9.15 Uhr, wie Elke Reichart vom Organisationsteam unserer Zeitung sagte. Ludwig Prinz von Bayern benötigte etwas mehr als die anvisierten 24 Stunden. Bei der Ankunft sei er zwar müde, aber glücklich gewesen.

Otto Fischer aus Unterdießen gehörte zu jenen, die vorzeitig aufgeben mussten. Blasen an den Füßen, Unterkühlung und Kreislaufprobleme seien die häufigsten Ursachen dafür gewesen, sagt Elke Reichart. Auch Otto Fischer brannten die Fußsohlen, als er nach 55 Kilometern bei Schongau „schweren Herzens“ ausstieg.

Lesen Sie dazu auch:

Löwenmarsch startet in Kaltenberg: Diese Promis sind dabei

Ludwig Prinz von Bayern ist ein Prinz ohne Eitelkeiten

Themen folgen