vor 33 Min.

Kitesurfer Jonathan Zerhoch flitzt mit Schirm und Ski über den Schnee

Plus In Ludenhausen feiert der 25-jährige Jonathan Zerhoch eine gelungene Premiere: Er nutzt den Winter erstmals zum Snowkiten.

Von Margit Messelhäuser

Der Wind am Wochenende dürfte so manchen von einem Spaziergang abgehalten haben – nicht so Jonathan Zerhoch: Ihm kam er gerade recht, um mal etwas Neues auszuprobieren. Der 25-Jährige schnappte sich seinen Kite – das ist ein großer Lenkdrachen – und die Skibretter und sorgte damit bei Ludenhausen für Aufsehen.

Eigentlich packt Jonathan Zerhoch seinen Kite aus, wenn es warm ist, doch „diesmal waren die Bedingungen perfekt“, erzählt er dem Landsberger Tagblatt. Zum ersten Mal ließ er sich von dem Schirm auf Skiern über den Schnee ziehen. „Der Schnee war oben ein bisschen angetaut und vereist, damit waren es perfekte Bedingungen“, sagt der passionierte Skifahrer. Denn auch der Wind passte: Die Spitzengeschwindigkeit, die er auf seinen Alpinskiern erreichte, lag bei gut 30 Stundenkilometern, schätzt er.

Zerhoch macht gerade seinen Doktor in Physik

Auf dem Wasser ist er in Sachen Kitesurfen bereits ein „alter Hase“: Schon seit gut zehn Jahren geht er diesem Hobby nach. „Es war, glaube ich, im Urlaub, als ich es das erste Mal gesehen habe“, erzählt er. Und das hat ihn so fasziniert, dass er bald darauf einen Kurs gemacht hat. „Ich mache es aber nur zum Spaß“, sagt der 25-Jährige, der gerade an seiner Doktorarbeit in Physik an der Technischen Universität München arbeitet.

Seine bevorzugten Gebiete im Sommer sind der Reschensee oder die Küsten Italiens und Griechenlands im Urlaub. „An der Küste ist der Wind konstanter und nicht so böig“, sagt Jonathan Zerhoch. Eigentlich könnte er auch mal „schnell“ an den Ammersee fahren, doch dort war er bislang noch nicht. „Die Herrschinger Bucht wäre ein Gebiet, aber da war ich noch nie“, sagt er. Sollten die Bedingungen passen, sei dort auch immer sehr viel Betrieb.

Im Sommer geht Jonathan Zerhoch regelmäßig Kitesurfen - jetzt hat er seinen Lenkdrachen erstmals auch im Winter ausgepackt. Bild: Zerhoch

Ganz ungefährlich ist das Kitesurfen nicht: Da die Sportler mit dem Schirm auch oft hoch übers Wasser gezogen werden, kann es bei Stürzen auch zu schweren Verletzungen kommen. „Ab einer gewissen Höhe oder Geschwindigkeit wird das Wasser hart“, hat der Ludenhausener bereits erfahren müssen, aber „verletzt habe ich mich noch nie“. Dabei sind es gerade die Sprünge, die das Faszinierende am Kitesurfen mit ausmachten. Im Schnee war er da aber vorsichtig: „Der Boden ist auf jeden Fall härter als das Wasser.“

Das Kitesurfen ist nur eines von mehreren sportlichen Hobbys

Der leidenschaftliche Kitesurfer und Skifahrer ist aber auch noch anderweitig sportlich aktiv: Im Sommer spielt er beim SV Reichling in der A-Klasse Fußball und im Winter Eishockey. In der Jugend spielte Jonathan Zerhoch beim EV Landsberg Eishockey, inzwischen ist er bei zwei Hobbyteams aktiv: Red Bulls Ludenhausen und PSV Landsberg.

In den Mannschaftssportarten geht derzeit wegen der Corona-Pandemie zwar praktisch gar nichts – dafür kann Zerhoch aber zum Snowkiten gehen: Wegen des Lockdowns muss auch er viel im Homeoffice erledigen, aber das kann auch Vorteile haben: „Wenn die Bedingungen wieder passen, dann gehe ich noch mal zum Snowkiten“, sagt er – und sorgt bestimmt auch bei seinen nächsten Ausflügen mit Ski und Schirm für so manchen überraschten Spaziergänger.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen