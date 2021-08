Jugendliche impfen? Eine schwierige Frage

Plus Risiken und Gefahren nehmen Menschen unterschiedlich wahr. Diese Wahrnehmung spielt auch bei der Impffrage eine wichtige Rolle, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Was ist richtig, was ist falsch? Gerade beim Impfen gehen die Ansichten darüber weit auseinander und noch einmal kontroverser wird die Impffrage oft bei Kindern diskutiert. Die Debatte darüber erstreckt sich über mehrere Ebenen: Da ist zum einen die Frage, wie weit gesellschaftliche Solidarität geübt werden soll (Stichwort „Herdenimmunität“). Aber noch näher liegt verständlicherweise die Frage, wie gefährlich man eine Krankheit, vor der eine Impfung schützen soll, einschätzt, und ob man deren Gefahren so viel größer betrachtet als die möglichen Risiken, die von einer Impfung ausgehen. Während etwa die Pocken einst mit einer 30-prozentigen Sterblichkeit einhergingen, ist die Situation bei den bislang bekannten Krankheitsfolgen von Covid-19 bei Kindern durchaus anders.

