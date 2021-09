Taubenhaus in Landsberg: Es ist Geduld gefragt

Plus Seit zwei Monaten gibt es in Landsberg ein Taubenhaus. Eine richtige Entscheidung, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Mit der Errichtung eines Taubenhauses am westlichen Lechufer hat die Stadt einen richtigen Schritt gemacht. Es war Stadträtin Jennifer Lübke (Grüne), die sich noch als Jugendbeirätin mit der Situation der Stadttauben beschäftigt hatte, später für die Errichtung eines Taubenhauses warb und damit Erfolg hatte.