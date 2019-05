11:20 Uhr

Kunst und Handwerk im alten Krankenhaus in Dießen

Aus einer Idee heraus entstand vor zehn Jahren das Dießener Gemeinschaftsprojekt „Gewerkhaus“. Was Kleinunternehmer und Kreative dort machen.

Von Cordula E. Sternberg

Was sind schon zehn Jahre in der 165-jährigen Geschichte des historischen Gebäudes in der Dießener Krankenhausstraße? Denn nur wenige glaubten 2009 an die Beständigkeit der Idee des Sattlers Michael Ruoff, Handwerker und Künstler in einem Gemeinschaftsprojekt „Gewerkhaus Dießen“ zusammen zu bringen. Doch das Konzept schien aufzugehen: Existenzgründer, Kleinunternehmer und Kreative fanden seit 2009 in dem leerstehenden, ehemaligen Krankenhaus zu tragbaren Konditionen Platz für Werkstätten und Ateliers und konnten so die lange Handwerkertradition der Marktgemeinde bis heute fortsetzen. Das soll nun mit Kunden und den Dießener Bürgern ausgiebig am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, jeweils von 13 bis 18 Uhr, gemeinsam gefeiert werden.

Nur ganz wenige Wechsel

Gewerkhaus-Initiator Michael Ruoff ist stolz darauf, dass sich sein Konzept so lange bewährt hat: „Wir hatten nur ganz wenige Wechsel und viele Mitstreiter sind schon von Anfang an dabei.“ Er selbst hat sich zum Beispiel mit seiner Sattlerei in Reitsportkreisen einen Namen gemacht und ist vor allem im therapeutischen Bereich mit seinen Spezialanfertigungen in ganz Europa gefragt. Und er fertigt im Auftrag des Max-Planck-Instituts Funkhalsbänder für Wildtiere an. Solch interessante und spannende Geschichten können auch die anderen „Gewerkhäusler“ erzählen bei der zweitägigen Geburtstagsfeier.

Reger Austausch mit den Gästen

Zu hören sind die Geschichten also am Wochenende. Dann öffnet nämlich das Gewerkhaus seine Tore und lädt zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Handwerker und Künstler freuen sich auf einen regen Austausch mit den Gästen. Und das sind Sattler Michael Ruoff, Steinrestaurator Roland Strommer, Messerschmied Alfons Bolley, Restaurator Stefan Muck, Holzbildhauer Johannes Rössle, Trachtendesignerin Elisa Berzaghi Freymann, Schneiderin Jolee Kerscher, die Fotografen David Bolley und Tassilo Letzel, die Polsterei Mona Reimann, Goldschmiedin Birgit Meyer und Malerin Petra Sophia Ott.

Ein Krankenhaus für Arme

Interessant ist aber auch die lange Geschichte des heutigen Gewerkhauses. Der Bierbrauers Peter Gattinger vermachte den Grund 1835 der Gemeinde Dießen mit der Auflage, dort ein Krankenhaus für Arme zu bauen. Wegen Geldknappheit konnte erst 1854 mit dem Bau begonnen werden, der 1876 mit einen zweiten Stockwerk abgeschlossen wurde. Die Barmherzigen Schwestern übernahmen das Krankenhaus 1888 nach einer großzügigen Spende der Dießener Bierbrauerswitwe Theresia Zach. In der Folge wurden nicht nur kranke Dienstboten aus Dießen behandelt, sondern auch aus Fischen, Raisting, St. Georgen, Achselschwang, Riederau, Dettenschwang und Dettenhofen. Später stand das Krankenhaus lange leer.

In den 1970er- und 1980er-Jahren wurde es von der Arbeiterwohlfahrt als Altenheim genutzt, bevor 2003 die Musiker- und Künstlergruppe K 7 für fünf Jahre einzog. Im Frühjahr 2008 akzeptierte die Marktgemeinde Dießen als Besitzer des Hauses das Konzept von Michael Ruoff, Stein Vaaler und Edith Liebling für ein „(Kunst-)Handwerkerhaus“ zu tragbaren Mietkonditionen. Mit viel Eigenleistung und enormen finanziellem Aufwand sanierte man das alte Gebäude. Im März 2009 schließlich wurden das Haus und die Werkstätten dem Marktgemeinderat präsentiert, der vom ansprechenden Ambiente begeistert war.

