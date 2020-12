vor 2 Min.

LT-Plätzchenserie: Ein Rezept erinnert an die Mama

So sieht das Mannheimer Teegebäck von Sonja Huber aus.

Sonja Huber schwört auf Mannheimer Teegebäck. Das Rezept ihrer Mutter stellt sie für das Landsberger Tagblatt vor.

Adventszeit ist Plätzchenzeit: Vanille-Kipferl, Spritzgebäck, Rumkugeln oder Dominosteine. Das Landsberger Tagblatt ist auf der Suche nach den besten süßen Rezepten in der Vorweihnachtszeit. Und unsere Leser haben uns schon eifrig ihre Backanleitungen geschickt. Heute stellen wir ein Rezept von Anna Waldmann vor.

Sonja Huber backt das Mannheimer Teegebäck seit über 20 Jahren nach einem Rezept ihrer Mutter Anna Waldmann. Als sie noch lebte, war sie Köchin im Café Lechblick in Fuchstal. „Das besondere Rezept hat sie weitergegeben und wäre heute sicher froh, wenn sie es mit Bild im LT sehen könnte“, schreibt Sonja Huber.

Folgende Zutaten werden für den Teig benötigt: 250 g Weizen oder Dinkelmehl; 1 Teel. Backin; 75 g Zucker, 1 Päckchen Vanillin Zucker; 2 Eigelb; 125 g Butter oder Magarine. Für die Makronenmasse benötigt man: 2 Eiweiß; 80 g Zucker; 4 Tropfen Backöl; 125 g Mandeln (halb gemahlen, abgezogen, halb gehackt) oder Haßelnusskerne (halb gemahlen, halb gehackt).

So gelingt das Mannheimer Teegebäck

Und so gelingt das Mannheimer Teegebäck: Für den Teig: Mehl und Backin mischen und auf ein Backbrett sieben. Eine Vertiefung in der Mitte eindrücken. Zucker, Vanillin-Zucker, Eigelb hineinfüllen und mit einem Teil des Mehls zu einem Brei verarbeiten. Darauf das in Stücke geschnittene kalte Fett geben, mit Mehl bedecken und von der Mitte ausgehend alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Sollte er kleben, kalt stellen. Den Teig etwa drei Millimeter dick ausrollen und mit einer runden Form ausstechen.

Für die Makronenmasse: Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, bis er so fest bleibt, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Darunter esslöffelweise den Zucker und das Backöl schlagen. Die Mandeln unter den Eischnee heben. Die Plätzchen dann mit der Makronenmasse bestreichen und auf ein Backblech legen. Danach den Backofen zehn Minuten vorheizen bei 175 bis 195 Grad; Backzeit: zehn bis 15 Minuten.

Sie wollen Ihr Rezept mit anderen teilen? Dann schicken Sie es an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Dazu geben Sie Ihren Namen an und schicken uns - wenn möglich - ein Foto. Gibt es eine Geschichte hinter den Lieblingsplätzchen? Immer her damit.

